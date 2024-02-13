L’Aquila. Il Comune aderisce alla giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili “M’illumino di meno”, promossa dal programma “Caterpillar” di Rai Radio 2.
Il prossimo 16 febbraio, in condivisione con la proposta formulata dal Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo, verrà spenta, dalle ore 18 alle ore 20, l’illuminazione del sentiero dei Nove Martiri Aquilani, dall’altezza del ristorante La Sbarra sino alla chiesa di Madonna Fore.
“Il Csv Abruzzo”, si legge in una nota, “in collaborazione con il Cai L’Aquila e il Convitto Nazionale D. Cotugno propongono un’escursione in notturna alla Madonna Fore. L’assenza di illuminazione pubblica e l’utilizzo di lampade frontali consentirà ai partecipanti di vivere un’intensa esperienza multisensoriale”.