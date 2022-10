Meteo, maltempo: nuvole e pioggia oggi e domani nel Sud Italia

L’Aquila. ILMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di oggi. Si avvicina gradualmente l’alta pressione. La giornata sarà caratterizzata da un tempo a tratti instabile sulle regioni meridionali peninsulari, dove non mancheranno occasioni per temporali anche forti.

Sul resto delle regioni, il sole sarà più prevalente e il cielo sereno o poco nuvoloso salvo più nubi e locali precipitazioni su confini alpini e zone adiacenti ad essi e localmente al Centro.

Per quanto riguarda domani, invece, torna l’alta pressione sull’Italia. La giornata sarà caratterizzata da un tempo in prevalenza asciutto e spesso soleggiato, ma il cielo si presenterà più nuvoloso o anche coperto sulla Toscana centro-settentrionale, sulla Liguria, sulle coste meridionali tirreniche e lungo i confini alpini, qui anche con qualche precipitazione. Temperature in aumento di giorno.