Marcozzi: “Raccolta beni prima necessità per Ucraina sarà a Pescara in piazza Unione”

Pescara. “La raccolta di beni di prima necessità da inviare in Ucraina si terrà all’Auditorium De Cecco, a Pescara, in Piazza Unione 14”. A comunicarlo è il Capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi.

“Abbiamo ricevuto”, continua, “la disponibilità da parte del Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, che ringrazio per la tempestività, e presto potremo dare il via all’iniziativa. Ringrazio anche il direttore Costanzi per la sua immediata attivazione. Nei prossimi giorni forniremo alla cittadinanza ulteriori informazioni riguardo ai beni più urgenti da raccogliere e agli orari nei quali sarà possibile consegnarli. In questi giorni drammatici di guerra, possiamo dare una mano a un popolo in difficoltà. Anche un piccolo gesto di solidarietà può essere importante per sostenere l’Ucraina e far arrivare aiuti concreti nel minor tempo possibile”, conclude.