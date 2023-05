Napoli. Si è svolta a Napoli il 14 maggio 2023 presso il “Palasport Palbarbuto” la Finalissima della Maratona Marziale WTKA 2023 dopo le 3 tappe della Coppa Italia per la qualificazione all CAMPIONATO ITALIANO WTKA 2023 per l’assegnazione del titolo di Campione Italiano Assoluto 2023 di Kick Boxing. Hanno partecipato oltre 50 0atleti provenienti da sei regioni del Centro Italia: Abruzzo, Umbria, Molise, Lazio, Campania e Puglia.

Il giovanissimo atleta Marco Di Pardo si è stato proclamato il nuovo campione d’Italia wtka kick boxing under 12, insieme all’ atleta Mirko Nardecchia campione dei massimi k1

Orgoglio tutto Aquilano di uno sport che da oltre 10 anni è presente a L’Aquila e forma allievi di ogni età sotto la guida del Maestro Francesco di Pardo.

Categoria Bambini M 10/12 anni – Open (-32Kg): 1 Classificato Marco Di Pardo.

Categoria Senior M 19/40 anni – Open (+94Kg): 1 Classificato Mirko Nardecchia.

La “A.s.D. KBS School ”, diretta dal Maestro F. Di Pardo, nel decennale della sua attività, raggiunge un altro importante traguardo per gli atleti del team Di Pardo portando a casa una meritata vittoria. Prossimo appuntamento: sabato 27 Maggio al Gran Gala “FIGHT Night” , torneo a 4 K1 – 70kg.