L’orso marsicano “alla conquista di Roma”, il bagno alla fontana con il cartello che indica la Capitale

Frosinone. Scatti fotografici straordinari quelli pubblicati questa sera nella pagina social “Visit San Donato Val di Comino”, dove un orso marsicano viene immortalato mentre prima beve e poi fa il bagno in una fontana.



Le foto sono state scattate da Vania Tramontozzi e sono diventate subito virali. Gli abruzzesi sono abituati a vedere gli orsi nel territorio del Pnalm o al massimo alle sue porte ma a quanto pare, gli affascianti plantigradi, simboli d’Abruzzo sono partiti alla “conquista di Roma”.

L’ilarità nasce dal fatto che a pochi metri dall’esemplare in relax nella fontana, che si trova nel Frusinate, nel Lazio, c’è il cartello stradale che indica la distanza per Roma. Sempre più ravvicinata? Chissà… Intanto l’orso ha fatto il bagno e non curante della presenza delle persone si è poi allontanato.

E Juan Carrito torna a Roccaraso

Roccaraso. Non ne vuole sapere di “letargo” nemmeno Juan Carrito, uno dei quattro orsetti di mamma Amarena, che non si ferma un attimo e che continua a fare le sue apparizioni a Roccaraso, in provincia dell’Aquila. Nei giorni scorsi era stato monitorato mentre stava nella zona di Rivisondoli, poi non lontano dalla Superstrada e ora di nuovo a Roccaraso. Questa sera, il sindaco Francesco Di Donato ha pubblicato una foto mentre l’orsetto cerca di bere acqua da una fontanella pubblica. A lui non è andata bene però, perché a quanto pare di acqua lì non ce n’è più.

“È il simbolo dell’Abruzzo e a Roccaraso deve sentirsi davvero a casa”, ha scritto il primo cittadino, “ora però serve un piano per gestire la sua presenza sul territorio. Ne ho discusso con i vertici del Pnalm e si sta individuando la soluzione migliore. Intanto queste foto sono davvero spettacolari”. A quanto pare, in paese c’è un po’ di preoccupazione da parte di una parte dei cittadini.



Proprio a Roccaraso il personale specializzato del Parco, i carabinieri del nucleo Parchi e i carabinieri forestali, sono impegnati in un’attività di dissuasione per permettere all’orso confidente e per questo definito “problematico”, di tornare in zone di montagna e non di rimanere in città.

Il sindaco ha emanato un’ordinanza in cui vieta di dargli da mangiare, di avvinarlo e quindi anche di rincorrerlo, come invece è accaduto qualche giorno fa. Atteggiamenti pericolosi sia per gli animali che per gli uomini.

Come comportarsi quando si incontra l’orso

Cartellonistica dedicata, soprattutto nei punti più frequentati dai turisti ma anche lungo le strade e le autostrade. È la massiccia campagna di comunicazione avviata dal Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise per farsì che gli orsi siano tutelati e in sicurezza. E che allo stesso modo lo siano anche le persone che spesso, prese dall’entusiasmo, assumono atteggiamenti sbagliati.