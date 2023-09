Chieti. Il commissario provinciale della Lega Salvini Premier di Chieti, Maurizio Bucci, ha provveduto in data odierna a nominare commissario della sezione della Lega Lanciano l’assessore comunale dottoressa Cinzia Amoroso, in sostituzione del segretario di sezione Fausto Memmo.

Allo stesso modo ha provveduto, per la sezione Lega di Atessa, a nominare commissario della Lega Arianna Conicella, in sostituzione del segretario di sezione Maria Carla Cattafesta.

“Auguro ai neo commissari di svolgere un buon lavoro, per costruire una crescita sempre più consistente del nostro movimento in due città strategiche per lo sviluppo dell’intera provincia”. Queste le parole del commissario provinciale Maurizio Bucci.