L’Aquila. Le malattie professionali della colonna cervicale e lombo-sacrale sono problematiche che interessano tutti i lavoratori, specialmente quelli che espletano attività professionali usuranti con turni notturni, tra cui gli operatori della Forze dell’Ordine ed i Sanitari.

La segreteria Regionale Abruzzo e quella Provinciale dell’Aquila del S.A.P. (Sindacato Autonomo Polizia) e l’Accademia Medica della Provincia dell’Aquila Salvatore Tommasi hanno organizzato un incontro con gli esperti aperto alla cittadinanza per domani 7 giugno, a partire dalle 9:00, presso l’Aula D 4.5 del Dipartimento MESVA dell’Università degli Studi dell’Aquila (palazzina blocco 11, corso di laurea di Medicina e Chirurgia) – Piazzale S. Tommasi, 1.

Esperti dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila affronteranno il tema sotto molteplici aspetti, ad iniziare da quelli ortopedici, con il Dott. Olivo Colafarina (Direttore dell’U.O.C. di Ortopedia), a seguire con quelli neurochirurgici, con il Dott. Alessandro Ricci (Direttore dell’U.O.C. di Neurochirurgia) e quelli riabilitativi, con il Prof. Giovanni Morone, che opera presso l’IRCCS San Raffaele di Sulmona.

A conclusione, l’Avvocato Enrico Tedeschi, esperto giuridico nazionale in materia (Foro di Avellino) tratterà le prassi e le attività procedurali per ottenere il riconoscimento del danno fisico subito come causa di servizio, fornendo risposte agli appartenenti della Polizia di Stato e delle Forze dell’Ordine finalizzato a chiarire anche gli aspetti più complessi, troppo spesso motivo di contenzioso.

Saranno presenti gli studenti universitari dei Corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia e Fisioterapia, al fine di accrescere la loro cultura sui temi della prevenzione e delle terapie su un tema così delicato e così importante dal punto di vista sanitario.

Ad aprire i lavori saranno il dott. Ettore Martini Presidente dell’Accademia Medica dell’Aquila, e il prof. Franco Marinangeli, direttore del DEA (Dipartimento Emergenza-Urgenza e Accettazione) della ASL 1 Abruzzo e referente sanitario per le emergenze della regione Abruzzo, e Stefano Paoloni, Segretario Generale del S.A.P.

A moderare il Prof. Angelo Cacchio e la Prof.ssa Irene Ciancarelli.

Alla realizzazione dell’evento hanno contribuito anche i volontari dell’Associazione V.A.Do. onlus (Volontariato per l’Assistenza Domiciliare), con sede presso l’EX-ONPI.