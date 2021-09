“L’Aquila legge Dante”: termina il viaggio nel Paradiso con il concerto a San Berardino

L’Aquila. Con la lettura degli ultimi canti del Paradiso si avvia a conclusione il progetto “L’Aquila legge Dante”. L’iniziativa, promossa dal comune dell’Aquila e realizzata in collaborazione con numerose associazioni culturali del territorio, ha preso il via lo scorso 7 giugno e ha visto la pubblicazione di cento video per altrettanti giorni.

Lunedì 13 settembre sarà il nunzio apostolico monsignor Orlando Anotonini ad accompagnarci attraverso il canto XXXII del Paradiso, nella suggestiva ambientazione della basilica di Santa Maria di Collemaggio. San Bernardo, che ha sostituito Beatrice quale guida del poeta, inizia a spiegare l’ordinamento della “candida rosa” e la disposizione dei beati, invitandolo a contemplare la Vergine, che siede sullo scranno più alto, e a chiedere la sua intercessione prima di volgere lo sguardo verso Dio. Martedì 14 settembre il viaggio del poeta si conclude con il canto XXXIII, nella lettura di Simone Cristicchi in occasione della Perdonanza, sullo sfondo della basilica di Collemaggio. Dopo la celeberrima invocazione alla Vergine da parte di San Bernardo, Dante potrà contemplare la Trinità per comprenderne il mistero.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione delle associazioni aquilane operanti nel settore teatrale, individuate grazie ad un avviso pubblico e, in particolare, l’associazione culturale Ricordo, Abruzzo Danza e Spettacolo, Brucaliffo, I Guastafeste, Animammersa, Teatrabile, Associazione C.S. L’Aquila Danza Teatro dei 99.

Sempre nell’ambito delle celebrazioni dantesche, martedì 14 settembre, anniversario della morte del poeta, alle ore 21, nella scalinata di San Bernardino, si terrà l’evento “Concerto per un poeta – Tributo a Dante”, a cura di Jazz is back by Alexander platz, con il sostegno del Comune dell’Aquila, omaggio alla divina commedia in chiave jazz e contemporanea. Il concerto sarà infatti diviso in tre set, come le tre cantiche, Inferno, Purgatorio e Paradiso, articolati in diversi brani musicali, evidenziando altresì i legami tra Dante e i grandi scrittori di ogni tempo.

“L’amministrazione comunale”, ha dichiarato il sindaco Pierluigi Biondi, “ha voluto promuovere un progetto articolato e di spessore per rendere omaggio al padre della lingua italiana. Il lungo percorso, iniziato nel mese di giugno, si concluderà significativamente in concomitanza con la data in cui ricorrono i 700 anni dalla morte del poeta. Il viaggio attraverso le cantiche della divina commedia ha rappresentato un omaggio corale che la città dell’Aquila ha voluto tributare al poeta. Il progetto, ed il suo evento finale, testimoniano, ancora una volta, la vitalità culturale del capoluogo d’Abruzzo, quale segno principale di rinascita e di rigenerazione al contempo urbana e sociale”.

