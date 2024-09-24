Teramo. Dopo il grande successo registrato ad Avezzano in agosto, il 27 settembre prossimo approda all’Università di Teramo, in occasione della “Notte dei ricercatori”, la mostra fotografica sull’Abruzzo curata da Paolo de Siena, editore e direttore responsabile della rivista “Tesori d’Abruzzo”.
La mostra, allestita lungo il corridoio del Polo didattico “Silvio Spaventa”, verrà presentata alle ore 21 dal giornalista Sandro Galantini con interventi del Magnifico Rettore Dino Mastrocola e di autorità politiche e religiose.
Legata alla trilogia del libro “Qui in Abruzzo” edito da Paolo de Siena, la mostra, unica nel suo genere, celebra e racconta l’anima di 100 località abruzzesi attraverso intriganti immagini fotografiche di Giancarlo Malandra stampate su grandi pannelli con testi a corredo di Roberta Di Pascasio.