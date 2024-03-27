L’Aquila. Nelle ultime settimane, in Abruzzo, gli investigatori della Polizia di Stato, appartenenti alla Sezione Operativa della Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale dell’Aquila hanno sventato due tentativi di truffe online, consentendo di evitare la perdita di considerevoli Importi

I truffatori hanno utilizzato le tecniche dello smishing e del vishing, rispettivamente volte a carpire illegalmente dati finanziari e sensibili delle vittime inducendole a cliccare su un allegato ad un messaggio e attraverso una telefonata. Più in particolare, nello smishing, i messaggi sms – che avvisano di presunti accessi non autorizzati o movimenti sospetti sul conto – sono provenienti da mittenti apparentemente attendibili (banca, poste o istituto di credito delle possibili vittime), spesso con allegato un che link che reindirizzava ad un sito “clone”, del tutto simile a quella ufficiale, dove però i dati inseriti vengono carpiti Illegalmente dai malfattori. Nel vishing (che può anche essere abbmato allo smishing) invece, i truffatori – che si presentano come dipendenti dell’istituto di credito o appartenenti alla Polizia Postale o ad altre forze dell’ordine contattano le vittime per avvisarle di sospetti o accessi abusivi al conto corrente ed esortarle a spostare velocemente quanto depositato su un conto definito “sicuro” con la promessa che il denaro gli verrà restituito mediante bonifico. In tutti questi casi, l’utente è spesso tratto inganno dal fatto che il numero di telefono da cui proviene la chiamata o il messaggio è effettivamente corrispondente a quello della banca o dell’ufficio di Polizia presente sul territorio. Ciò avviene attraverso il cd. “Spoofing una tecnica che consente di inviare SMS ed effettuare telefonate di tipo VolP (Voice over Internet Protocol), personal computer e altri dispositivi informatici, potendo scegliere liberamente il nunM0 di telefono che apparirà sul display del dispositivo ricevente. In uno dei casi segnalati, alla vittima é giunta la telefonata di un presunto operatore della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polim Postale aquilana, qualificatosi come ‘Commissario Rizzo”. Solo l’interlocuzione della telefonata faceva sì che l’utente contattasse la Polizia Postale per poter riprendere Interlocuzione con il presunto ufficiale e scoprisse l’inganno, sporgendo denuncia e consentendo il tempestivo intervento degli operatori. La Polizia di Stato ricorda che banche, poste o istituti di credito non utilizzano mai SMS, mail o telefonate per richiedere ai clienti dati personali, credenziali di accesso o urgenti. In caso di dubbi su presunti sul proprio conto, contattare direttamente l’istituto di credito. Allo stesso modo, in nessun caso bisogna cliccare su link allegati a o e-mail, anche se provenienti da mittenti attendibili, ma in caso accedere ai servizi attraverso app scaricate ufficiali o siti Internet raggiunti digitando le url direttamente sulle barre di indirizzo del proprio browser.