Teramo. La pianista Tiziana Bianco ed il soprano Emanuela Marulli continuano a celebrare il centenario di Giacomo Puccini tra l’Italia ed il Belgio, stato in cui il grande compositore morì il 29 novembre 2024. Il concerto monografico che ha per programma arie liriche e brani originali per pianoforte, ha esordito con la prima rappresentazione a Leuven, il 4 maggio 2024, in collaborazione con la Società Dante Alighieri di Lovanio e la facoltà di lettere della stessa.

Vedremo ancora le due artiste esibirsi a Teramo, per la Società dei Concerti Primo Riccitelli, il 19 ottobre 2024 ore 18.00 nella suggestiva chiesa di S. Anna; a Bruxelles, il 9 novembre alle 21:30, in occasione del prestigioso Grand Bal d’Italie, organizzato da Comites, nella meravigliosa sala del Cercle Royal Galois. E indovinate un po’ quale sarà il tema della serata per l’arte culinaria e quella musicale? Puccini, goliardico amante della buona tavola e geniale compositore.

E ancora un viaggio di ritorno in Abruzzo, a Popoli Terme presso il Teatro Comunale, il 17 Novembre alle ore 18:00. Organizzazione a cura del Comune. Infine a Monceau Sur Sambre, nella Chiesa di S. Maria Goretti, il 1dicembre 2024 alle ore 17:30. Il concerto organizzato dal Prof. Massimo Ricci, vedrà il soprano abruzzese insieme ad una formazione cameristica italo-belga, in un bellissimo concerto in cui saranno presenti in rappresentanza italiana i Maestri Manuele Filoso e Leontino Iezzi.