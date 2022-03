Invasione dell’Ucraina: tavola rotonda di approfondimento sulla delicata situazione geopolitica e militare

L’Aquila. Proseguono le conferenze del Marforio per Aprile 2022. Per l’occasione, ad oltre un mese dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte delle truppe di Mosca, l’Associazione ha deciso di dedicare spazio all’approfondimento sulla delicatissima situazione geopolitica e militare in corso.

Nell’evento denominato “L’Ordine internazionale che verrà – Come (e quanto) cambierà il mondo dopo l’invasione russa dell’Ucraina” si cercherà di fornire al nostro pubblico un’ampia panoramica multitematica per esaminare un ampio numero di elementi in campo legati alla guerra: i ricorsi storico-politici del conflitto; le ragioni delle forze in campo; i cambiamenti che questa guerra sta portando e continuerà a portare a livello locale, ma anche nel nostro Paese, nel nostro continente e nel mondo.

In questa tavola rotonda digitale, che potrete seguire Il 6 aprile dalle ore 17.30 sulla nostra pagina Facebook (Associazione Culturale “Il Marforio), affronteremo e esamineremo queste tematiche nelle sue varie sfaccettature, per un dibattito che possa essere utile a comprendere un grande evento dell’attualità.

La conferenza, pensata e condotta da Antonello Di Nunno (Vicepresidente “Il Marforio”) e Guglielmo Vinci (Responsabile delle Attività Culturali e Redattore dell’area “Geopolitica” del Marforio), vedrà quattro importanti figure nel campo del giornalismo e del mondo accademico come nostri graditi ospiti: il prof. Salvatore Santangelo (Docente di “Geografia Politica” presso l’Università di Tor Vergata), i giornalisti Lorenzo Vita e Roberto Vivaldelli e il prof. Don Stefano Caprio (Docente di “Storia e Cultura Russa” presso il Pontificio Istituto Orientale).