Intelligente e scaltro, ecco a Villavallelonga l’orso che mangia susine senza attraversare mai la strada

Villavallelonga. Mangia le susine, dalle immagini sembrerebbe anche che ne sia particolarmente ghiotto. Ma soprattutto rimane tra gli alberi e molto intelligentemente non attraversa mai il ciglio della strada.

È il nuovo orso che si aggira in questi giorni a Villavallelonga, dove la sua presenza e quella di altri esemplari, non ha mai spaventato i residenti e nemmeno i turisti che quando arrivano nel piccolo borgo, sanno benissimo di essere nella terra degli orsi bruni marsicani.

L’esemplare, non è ancora ben chiaro se si tratta di un maschio o di una femmina, non è l’unico orso che in questi giorni si vede passare nel territorio del Parco d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Perché sono diversi gli avvistamenti eseguiti dal personale specializzato del Parco, sempre affiancato dai carabinieri del nucleo Parchi e dai carabinieri forestali, che si muove spesso “invisibile” per tutelare l’animale e studiare i suoi spostamenti.

A Villalago è tornata a farsi vedere Amarena, che una sera è stata trovata vicina a una stalla con il suo cucciolo “più tremendo”, Juan Carrito.

Altri orsi sono stati avvistati a Pescasseroli, a Villetta Barrea. Ed è stata avvistata anche una femmina con al seguito due piccoli cuccioli. È stata rivista dopo un po’ anche l’orsa Gemma.

Con la diffusione sui social e tra le chat di video e immagini che ritraggono l’affascinante animale selvatico, è cresciuta in modo esponenziale la curiosità di tutti e anche per questo il Parco nazionale d’Abruzzo ha iniziato delle attente e sempre più efficaci campagne di comunicazione che spiegano cosa fare e cosa non fare se si vede un animale selvatico e come comportarsi se ci si ritrova faccia a faccia con un orso.

Ma non solo. Tramite il sito istituzionale e i canali social è iniziata anche una serie a puntate che racconta passo passo tutto il mondo di JC, l’orsetto che per settimane ha seminato “il panico” nei paesi della Marsica meno abituaui alla presenza dell’orso, come ad esempio Collarmele.

Juan Carrito è il piccolo orso che omaggia nel nome il presidente del Parco e che è stato munito di un radiocollare che ne permette di tracciare gli spostamenti.