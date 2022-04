Incontro forze economiche – sociali Abruzzo, Fina e Marinelli: Pd vicino a famiglie e imprese

Teramo . Forze piddine riunite per gli interessi dei comuni e delle province abruzzesi. “Prosegue il percorso di dialogo del Partito Democratico con le forze economiche e sociali abruzzesi. Sabato a Teramo, alla presenza dei rappresentanti dei sindacati e delle categorie della provincia, sono emersi profondi elementi di insoddisfazione nei confronti di un Governo regionale che non si occupa dell’Abruzzo”. Lo dichiarano Michele Fina e Daniele Marinelli, rispettivamente segretario e responsabile economia del Pd Abruzzo.

Per i democratici Fina e Marinelli: “La mancanza di visione strategica, il rifiuto ideologico del confronto con le parti sociali, i ritardi e le lentezze delle macchine amministrative e burocratiche di Regione Abruzzo costituiscono ragioni di grave preoccupazione, in un momento storico particolarmente complesso, in cui la pandemia e il conflitto da una parte, le opportunità del PNRR e la complessità delle transizioni dall’altra, chiamano l’Abruzzo a sfide inedite”.

“Nella totale e preoccupante assenza del Governo regionale, l’impegno del Pd è quello di nutrire la propria proposta politica”, prosegue il comunicato del PD Abruzzo, “con le ragioni dell’economia e della società dell’Abruzzo, a partire dai temi del lavoro, dello sviluppo economico, della lotta alle disuguaglianze. In ogni provincia, in ogni Comune, in ogni territorio, continueremo a mettere a disposizione le nostre classi dirigenti e le infrastrutture della nostra comunità politica per essere vicini alle esigenze delle famiglie e delle imprese e per costruire, insieme alle parti sociali, alla categorie e ai cittadini, la nostra idea per il futuro dell’Abruzzo”.