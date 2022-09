Incidenti sulle strade italiane, 34 le vittime nell’ultimo fine settimana

Pescara. “Anche in settembre gli incidenti mortali nei giorni del fine settimana sembrano proseguire con una intensità estiva. Il secondo fine settimana del mese (9-11 settembre) ha fatto segnare ben 34 decessi, addirittura quattro vittime in più dell’ultimo fine settimana di agosto, quando furono complessivamente 30 i lenzuoli bianchi stesi sulle strade”. Lo rileva il presidente dell’Asaps (Associazione

sostenitori Polstrada), Giordano Biserni, commentando i dati dell’Osservatorio sugli incidenti nei weekend.

Sono stati tre gli incidenti plurimortali, con 6 vittime complessive. In 72 ore hanno perso la vita 11 automobilisti, 15 motociclisti, 4 pedoni, 3 ciclisti, un conducente di un furgone. Molti incidenti mortali sulle strade extraurbane principali (19). La fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di dieci vittime. Fra le 34 persone che hanno perso la vita, 11 avevano meno di 35 anni, la più anziana aveva 83 anni. Sono state cinque le vittime in Lombardia e Toscana, 4 in Emilia Romagna e Campania, Sicilia, 3 in Piemonte, 2 in Trentino Alto Adige e Puglia, una in Veneto; Lazio, Molise, Puglia e Calabria.