Teramo. Nella mattinata di lunedì 11 settembre 2023, presso l’Auditorium dell’I.I.S. “Alessandrini-Marino” di Teramo in via San Marino n. 12, si è tenuta l’inaugurazione dell’anno scolastico e del nuovo Polo alla presenza della dirigente scolastica Maria Letizia Fatigati, dell’assessore all’istruzione della Regione Abruzzo Pietro Quaresimale, del presidente della Provincia Camillo D’Angelo, del consigliere comunale Flavio Bartolini e del presidente ad acta del Consiglio d’Istituto del Polo Loredana Di Giampaolo. Hanno partecipato alla manifestazione, in rappresentanza del Polo, gli studenti e le studentesse delle classi prime dell’I.T.T. “Alessandrini” e dell’I.P. “Marino”, accompagnati dai rispettivi genitori e dai coordinatori e docenti in servizio nelle classi suddette.

Inizialmente ha preso la parola la Dirigente Scolastica Fatigati che, dopo aver fatto gli onori di casa e portato i suoi saluti e quelli del Dott. Massimiliano Nardocci, direttore generale dell’USR Abruzzo, e della Prof.ssa Clara Moschella, dirigente dell’USP Teramo, ha dichiarato <<una visione di scuola alta e lungimirante, che interseca il percorso formativo con quello del tessuto economico ed industriale del nostro territorio e dell’intera nostra regione. Un Polo che si pone come opportunità occupazionale e di vita per studenti e studentesse che scelgono la cultura tecnologica a presidio dello sviluppo proprio e sociale. Auguro ad ogni studente/studentessa il valore massimo del successo formativo in ciascuno dei settori di cui la nostra realtà si compone>>.

Successivamente sono intervenuti gli ospiti. In particolare, l’assessore Quaresimale, ha sottolineato che <<oggi è una giornata emozionante per diversi motivi. Un Polo tecnologico economico che abbiamo fortemente voluto, dopo aver ascoltato il mondo imprenditoriale, una scuola all’avanguardia che porterà sicuramente tante soddisfazioni agli studenti e consentirà loro di entrare con facilità nel mondo del lavoro>>. Poi si è soffermato sull’Importanza dell’Istituto Tecnico Superiore (ITS, ndr) Meccatronica che, nel corrente anno scolastico, è stato attivato presso la Sede dell’Alessandrini di Teramo. Si tratta di un percorso di studi intermedio tra le scuole superiori e l’università che la Regione Abruzzo finanzia con i fondi del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo e che offre altissime probabilità occupazionali ai diplomati. Sono già aperte le iscrizioni (che sono gratuite, ndr) e le lezioni partiranno nel prossimo mese di ottobre.

Il presidente della Provincia D’Angelo ha sottolineato l’importanza del Polo come simbolo della città e del territorio e si soffermato sull’importanza della cultura, del saper giudicare, conoscere, criticare e apprendere. Ha, poi, annunciato che tra alcuni giorni presenterà in Provincia il nuovo Polo tecnologico economico che sorgerà proprio nell’area compresa tra l’Istituto Professionale “Marino” e la sede Liceo Scientifico “Einstein”. L’idea è quella di abbattere i tre edifici esistenti e ricostruire una nuova struttura moderna aperta alla città e che consenta di vivere la scuola anche nelle attività extracurricolari.

La prof.ssa Di Giampaolo ha dichiarato di essere molto emozionata perché il primo incarico da dirigente scolastica l’ha espletato proprio in questo Istituto, sottolineando che nel tempo la scuola ha fatto molti passi avanti e ne farà altri grazie anche alla progettualità e ai fondi ottenuti. Ha, poi, invitato gli studenti ad impegnarsi anche in considerazione del fatto che l’Istituto possiede strutture e attrezzature all’avanguardia che altre scuole non hanno.

Il consigliere Bartolini, dopo aver portato i saluti del sindaco di Teramo e dell’amministrazione comunale, ha affermato che per lui si tratta di una giornata epocale per la città di Teramo, per la sua Provincia e per l’intera regione e che le istituzioni devono crederci affinché il nuovo Polo possa consentire al territorio di fare un salto di qualità.

Al termine degli interventi hanno preso la parola le collaboratrici della dirigente scolastica, prof.sse Amalia Savini e Patrizia De Amicis, le quali hanno fornito agli studenti delle classi prime e ai rispettivi genitori le informazioni più importanti relative ai percorsi di studio del Polo e all’organizzazione scolastica.