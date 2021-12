Il meteo in Abruzzo 3 – 9 dicembre: periodo sempre instabile ed a tratti freddo con neve anche a basse quote

L’inizio dell’inverno meteorologico, è continuato con delle condizioni meteo alquanto instabili, con piogge e nevicate in alta quota. Non freddo pertanto, se vogliamo. Tuttavia, nei prossimi giorni, avremo ancora delle precipitazioni con un clima, a volte più freddo, a volte più mite. Pertanto Venerdì 3 Dicembre, al mattino, il cielo si mostrerà nuvoloso o molto nuvoloso, con dei fenomeni più presenti sui settori meridionali della regione. Tendenza ad un estensione delle precipitazioni su gran parte dell’Abruzzo, nel corso del pomeriggio, tra deboli e moderati. Nevicate al di sopra dei 1000 m circa. Ventilazione da nord est, temperature in calo con valori sugli 0°c/+2°c ad 850 hpa. Sabato, appare un tantino meglio, con cielo poco nuvoloso al mattino, anche se quest’ultima aumenterà nel pomeriggio. Scarse le occasioni per dei fenomeni e ventilazione debole da ovest nelle aree interne, da est lungo le coste e l’immediato entroterra. Temperature in aumento nei valori massimi (+3°c ad 850 hpa). Domenica, il mediterraneo centro occidentale, sarà di nuovo sede di depressioni che daranno luogo ad un nuovo guasto delle condizioni meteo. Al mattino, in Abruzzo, il cielo si mostrerà generalmente variabile, con la possibilità di precipitazioni sui settori occidentali, nevose oltre i 1300 m. Verso sera, i fenomeni saranno possibili anche lungo le coste. Temperature in diminuzione nella seconda parte della giornata, ad iniziare dai settori occidentali; venti da ovest-nord ovest. Lunedì, le correnti ruoteranno da est nord est, con un calo termico di alcuni gradi (-2/-3°c ad 850 hpa) e pertanto non saranno da escludere delle nevicate oltre i 500 m di altitudine, soprattutto sui versanti orientali. Venti quindi da nord est. Martedì, situazione in miglioramento con poche nubi ed estese gelate al mattino, nelle conche. Venti sempre dai quadranti orientali e temperature senza variazioni di rilievo. Mercoledì, giorno dell’Immacolata Concezione, velato al mattino, ma nubi in arrivo nel corso del pomeriggio su carseolano, marsicano, per una nuova saccatura nord atlantica in avvicinamento. Temperature in aumento soprattutto sui versanti posti ad est, per l’effetto foehn ( da +2°c ad ovest a +6°c ad est ad 850 hpa), sotto la spinta dei venti da libeccio. Giovedì, nuvolosità irregolare per tutta la giornata, ma con scarse possibilità di fenomeni o addirittura nulle sulla nostra regione. Temperature in aumento ( tra +4°c e +8°c ad 850 hpa), venti meridionali.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS