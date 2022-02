Guerra in Ucraina, Lega Abruzzo: pronti ad aiutare i profughi

Pescara. Non si ferma il sostegno ai profughi ucraini, da parte dei partiti politici italiani e abruzzesi.”Tutti i primi cittadini della Lega in Abruzzo danno la loro concreta e pronta disponibilità per aiutare le famiglie in fuga dall’Ucraina. I sindaci sono pronti per organizzare servizi di assistenza, anche chiedendo il supporto dei volontari e associazioni, per raccogliere medicinali, viveri e tutto ciò che serve per un concreto sostegno. Gli abruzzesi sono da sempre un popolo forte e gentile, pronto a soccorrere chi è in difficoltà!” Lo dichiarano, in una nota, l’onorevole Luigi D’Eramo, segretario della Lega Abruzzo e Maurizio Bucci, coordinatore regionale sindaci della Lega in Abruzzo.