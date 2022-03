Giro di boa per la trasmissione di Rai 3 “Il Borgo dei Borghi 2022”, Navelli c’è

Navelli. Giro di boa per la trasmissione televisiva di Rai Tre il Borgo dei Borghi. A darsi battaglia per portare il prestigioso riconoscimento in terra d’Abruzzo è il borgo di Navelli.

Dopo essere approdato tra i finalisti in tutta Italia, il comune simbolo dello zafferano, si appresta a dare la stoccata finale e arrivare il più in alto possibile nel prestigioso e seguitissimo programma condotto da Camila Raznovich. In questa ultima tornata dell’edizione 2022 molto importante sarà la partecipazione al voto da casa da parte delle persone.

Il voto potrà essere espresso dalle ore 18.40 del giorno 13 marzo 2022 sul sito https://www.rai.it/borgodeiborghi/ dove verrà pubblicata e resa raggiungibile una pagina di presentazione dei 20 borghi in concorso; la pagina invita gli utenti a votare il proprio borgo preferito; la classifica finale sarà svelata durante una “prima serata speciale”, in onda su Rai3 domenica 17 aprile.

La votazione verrà chiusa domenica 3 aprile alle 23.59. Per votare basta avere una mail ed esprimere la propria preferenza. Il voto può essere espresso una volta al giorno da ogni singola mail ed è totalmente gratuito. Mentre per chi ha l’utenza Raiplay già registrata basta solo collegarsi al sito.

“L’avventura del Borgo dei Borghi”, ha detto il sindaco di Navelli, Paolo Federico, “sta dando molta visibilità al nostro comune e al territorio della provincia dell’Aquila e dell’intero Abruzzo.

Siamo davvero entusiasti di essere arrivati a rappresentare la nostra regione e proprio per questo speriamo di ottenere un ottimo successo”. Soddisfazione è stata espressa anche da Antonio Di Marco presidente dell’associazione “I borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise”.

“Siamo sicuri”, ha detto Di Marco, “che la promozione del territorio attraverso i canali della rete nazionale, contribuirà a far apprezzare le bellezze della regione Abruzzo e di Navelli in particolare”. Insomma, non resta che darsi da fare e partecipare con il tuo voto al Borgo dei Borghi 2022 puoi votare 1 borgo per regione ogni 24 ore.

Sarà possibile esprimere un voto al giorno da ogni (propria) email per una sola preferenza. I possessori delle credenziali Raiplay potranno effettuare direttamente il login al sito e, dopo l’autenticazione, esprimere la propria preferenza di voto. Gli utenti non ancora registrati (per votare) dovranno creare indicando username, password ed indirizzo e-mail di riferimento. Il voto è gratuito.