Fossacesia. Ieri, venti, tra confratelli e consorelle della Delegazione Abruzzo e Molise dell’Ordine di Malta, unitamente ai corrispondenti Raggruppamenti del CISOM (Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta) dell’Ordine ed alcuni aspiranti alla vita giovannita, allo scopo di accrescere ulteriormente la spiritualità e, soprattutto, la Fede quali membri dell’Ordine e rafforzare la fratellanza che li unisce nei suoi carismi millenari della “Tutio Fidei ed Osequium Pauperum” , presso l’Abbazia di San Giovanni in Venere di Fossacesia, hanno svolto una “Giornata Conventuale di Spiritualità Melitense” sui temi “La vita spirituale dei Cavalieri di Malta, con la preghiera e la frequenza ai Sacramenti : Signore insegnaci a pregare il Padre Nostro (Mt. 6,9-13) e l’Eucarestia nella spiritualità dei Cavalieri di Malta” e contestualmente celebrata la Festa della Madonna del Rosario di Pompei dando vita alla relativa Supplica.

Il luogo prescelto è stato non a caso il meraviglioso complesso monastico cristiano dell’Abbazia di San Giovanni in Venere nel comune di Fossacesia, a pochi chilometri da Lanciano, collocato su di una collina prospiciente al mare Adriatico, composto da una basilica e convento entrambi risalenti all’inizio del XIII secolo – monumento nazionale – gestita dal 1954 dai Padri Passionisti.

La sola visita dell’Abbazia richiama le profonde storiche radici della cristianità dal medioevo ai giorni nostri, senza soluzione di continuità, e crea un vissuto di raccoglimento e di preghiera fonte di serenità e di ispirazione per l’ascesa nella Fede.

I Cavalieri, le Dame e loro accompagnatori sono stati graditi ospiti dei Padri Passionisti che li hanno seguiti con sincero, profondo slancio e coinvolgimento spirituale, condividendo un’agape fraterna nel refettorio ed un puntuale escursus storico con visita dell’Abbazia. L’intensa giornata tra le antiche mura dell’Abbazia si è conclusa con la Santa Messa.