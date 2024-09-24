Fossacesia. Domenica 29 avrà luogo la Granfondo Trabocchi – Maiella con Fossacesia Marina che sarà nuovamente il centro nevralgico della manifestazione targata Asd Moreno Di Biase. L’evento, a carattere prettamente cicloturistico, prenderà il via dalla location di Tempio del Mare-Cerrone, fino a spingersi verso l’interno, attraversando 15 comuni della provincia di Chieti, per poi fare ritorno a Fossacesia Marina.

Martedì 24 settembre, alle 11:00, presso la sala consiliare Falcone-Borsellino del Comune di Fossacesia, sarà presentata la seconda edizione in presenza del presidente della Provincia di Chieti Francesco Menna, il sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio, il vice sindaco Maura Sgrignuoli, il presidente del comitato regionale Fci Abruzzo Mauro Marrone, l’organizzatore dell’evento Moreno Di Biase e il direttore di corsa Mario Di Palma.

Parallelamente allo svolgimento della granfondo, articolata in due percorsi di 75 e 111 chilometri, sono previste attività collaterali e diverse animazioni nel villaggio sportivo presso il Tempio del Mare-Cerrone che, certamente, attireranno i ciclisti e anche gli accompagnatori per offrire uno spettacolo di notevole valenza sotto il profilo sportivo e della promozione del territorio.