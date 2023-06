Atri. L’abruzzese Manuela Spica sfiora il titolo tricolore nella sciabola femminile a squadre con le Fiamme Gialle in occasione del Campionati Italiani Assoluti in corso di svolgimento al PalaMariotti di La Spezia.

Il team della Guardia di Finanza, formato anche dalle sorelle Benedetta e Carlotta Fusetti, aveva iniziato il suo cammino nel tabellone ad eliminazione diretta battendo nei quarti di finale il Club Scherma Roma per 45-41 poi in semifinale è arrivato il sofferto successo all’ultima stoccata ai danni delle Fiamme Oro ma in finale la vittoria è andata all’Aeronautica Militare che si è imposta col punteggio di 45-40.

Per Manuela Spica, che lo scorso 26 maggio si è aggiudicata il titolo italiano di sciabola femminile nella categoria Giovani, un altro risultato importante che conferma il processo di crescita esponenziale dell’atleta di origine peligna.