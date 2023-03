Sulmona. Sono state diramate le convocazioni per i Campionati del Mondo Cadetti e Giovani in programma a Plovdiv, in Bulgaria, dall’1 al 9 aprile. Saranno 18 i titoli iridati in palio: sei individuali ed altrettanti a squadre per gli Under 20, soltanto i sei individuali per gli under 17.

Le convocazioni ricalcano in larga parte quelle dei Campionati Europei di categoria disputati a Tallinn, in Estonia, a fine febbraio in cui gli Azzurrini svettarono nella classifica per Nazioni con un totale di 15 medaglie di cui ben otto d’oro: torna dunque in pedana Manuela Spica, la sciabolatrice abruzzese in forza alle Fiamme Gialle e che si allena presso il Frascati Scherma

L’atleta, formatasi presso lo Scherma Club Gymnasium, in occasione dei recenti Campionati Europei di Tallinn ha conquistato la medaglia d’argento nella sciabola femminile a squadre per la categoria Giovani: in Bulgaria sarà di scena, sempre ovviamente fra le atlete Under 20, sabato 1° aprile con la prova individuale e lunedì 3 aprile nella gara a squadre.

Nell’ultima edizione dei Mondiali Cadetti e Giovani, disputata lo scorso anno a Dubai, l’Italia ha collezionato otto medaglie di cui due d’oro.