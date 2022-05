Emergenza Ucraina, Tajani: prevalga diplomazia con Italia e Ue protagoniste

L’Aquila. Parola d’ordine: mediazione. “Stiamo attraversando un momento molto difficile in cui dobbiamo combattere per la pace”, afferma Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, a L’Aquila in occasione dell’evento del Ppe Politiche Europee e riforme istituzionali, quali prospettive per l’Abruzzo.

“Per far sedere allo stesso tavolo Putin e Zelensky c’è bisogno che l’Ucraina non sia più invasa dalla Russia. Ecco perché bisogna inviare armi in Ucraina, ma queste non devono essere utilizzate per un’escalation militare, cioè per colpire il territorio russo. La diplomazia deve prevalere, dalle parole di Zelensky sulla Crimea c’è un messaggio di apertura e speriamo ne arrivino altri altrettanti positivi. L’Italia e l’Europa devono giocare un ruolo di primo per una mediazione ed è quindi importante il viaggio del Presidente Draghi negli Stati Uniti”, ha concluso Tajani.