Emergenza Ucraina, protezione civile: 16 i bambini malati di tumore portati in Italia, 58 i pazienti accolti

Pescara. Piccoli angeli in arrivo dall’Ucraina nelle cliniche ospedaliere italiane. Trasferiti in Italia nella notte 16 giovanissimi ucraini malati di tumore da Rzeszów (Polonia) con un volo della Gdf e col coordinamento della centrale Cross di Pistoia della Protezione civile nazionale. Sono stati trasferiti in ospedali di varie città italiane. Cinque a Firenze e Pisa, gli altri 11 a strutture pediatriche di Bologna, Pescara e Roma. Lo riporta la Regione Toscana spiegando che a Rzeszow è attivo un team delle Misericordie con sanitari e un interprete i quali hanno provveduto ad accogliere i 16 bambini provenienti dal confine ucraino, li hanno visitati e verificato che potessero sostenere il viaggio. Sul volo sono state imbarcate 34 persone, compresi i familiari che li accompagnano.

L’aereo è giunto verso mezzanotte, poi sono stati accompagnati negli ospedali dove potranno proseguire le cure lontano dalla guerra. La Cross – Centrale remota per le operazioni di soccorso sanitario – attivata dal Dipartimento della Protezione Civile per il coordinamento del soccorso sanitario urgente dei cittadini ucraini, sta continuando a garantire il trasferimento dei pazienti presenti nei Paesi limitrofi all’Ucraina. La Centrale oggi ha concluso il trasferimento – attraverso un volo della Guardia di Finanza – di 15 pazienti, che saranno assistiti dai servizi sanitari di Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo e Lazio. A questi si aggiungono i 43 pazienti degli scorsi giorni, per un totale di 58 persone trasferite tramite MedEvac – Medical Evacuation dall’inizio dell’emergenza.