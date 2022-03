Emergenza Ucraina, Gelmini: Regioni a lavoro per accogliere i rifugiati, attesi in tanti

L’Aquila. Lavori in corso su tutta Italia, per gli ucraini in fuga dalla guerra. A tal proposito, il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini ha affermato: “Tutte le Regioni italiane sono al lavoro per accogliere chi scappa dalla guerra in Ucraina. Alcuni governatori hanno già fatto approvare alle proprie Giunte specifiche delibere per stanziate risorse regionali ad hoc per questo obiettivo: dalla Lombardia al Lazio, dalla Sardegna alla Calabria.

“In Italia sono già arrivati migliaia di profughi e tanti ne attendiamo nelle prossime settimane. La Protezione Civile sta coordinando in modo rigoroso le operazioni, e ringrazio il dottor Curcio per l’impegno e la consueta professionalità. Tutti avranno un luogo in cui stare e saranno assicurati i beni di prima necessità: nessuno verrà lasciato indietro. È davvero encomiabile la gara di solidarietà che è partita in tutti i territori”, conclude.