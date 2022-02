Emergenza maltempo in Abruzzo: migliaia di famiglie senza energia elettrica

L’Aquila. Dopo la tappa al Santuario di San Gabriele nel teramano, il presidente Marsilio oggi ha fatto visita alla centrale operativa regionale della protezione civile a L’Aquila, in seguito all’emergenza legata al maltempo. Marsilio ha dichiarato: “Stiamo verificando la situazione e coordinando gli interventi. In particolare”, come già raccontato ieri dalle pagine di AbruzzoLive, “nella serata di ieri numerosi alberi sono caduti sulle linee elettriche, così da portare Enel all’interruzione della distribuzione per qualche migliaio di famiglie”. Inoltre, prosegue Marsilio “Enel assicura che entro la serata tutte le linee elettriche saranno ripristinate”.

“La perturbazione sta passando”, prosegue Marsilio. “La neve, come sempre accade in questa parte della stagione, è un neve pesante bagnata che quindi crea qualche difficoltà in più, soprattutto come è accaduto con la caduta degli alberi però la viabilità è generalmente sotto controllo. Non ci sono stati particolari disagi, il piano neve coordinato con le province ha funzionato”.

“Le risorse distribuite dalla Regione sono state il doppio dei fondi degli scorsi anni e i risultati si cominciano ad apprezzare in termini di capacità di mobilitazione. La neve che è caduta speriamo non soltanto allungare un pò la stagione turistica sulle montagne ma sopratutto ripristinare un pò di livelli nelle sorgenti per sopperire, almeno parzialmente, alla carenza idrica”, conclude.