Emergenza maltempo in Abruzzo, in arrivo squadre di pompieri dal Lazio

PESCARA – Il comando dei Vigili del Fuoco di Pescara nella giornata di oggi con emergenza tuttora in corso è stato impegnato per emergenza maltempo con circa 50 interventi effettuati e 15 in corso con altri da effettuare. Sono in arrivo due sezioni operative di lazio ed emilia richiamate per fronteggiare le numerose richieste giunte al 115.

Dal primo pomeriggio a Pescara molte le task force per contrastare i danni dovuti al forte vento: 50 gli interventi per piante pericolanti e coperture divelte, maggiormente colpita la zona di Pianella.

Ad ora sono 15 gli interventi ancora in corso e con altri da effettuare. In arrivo due sezioni operative di lazio ed emilia richiamate per fronteggiare le numerose richieste giunte al 115.