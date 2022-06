Emergenza acqua, Marcozzi: “partire il prima possibile con la commissione d’inchiesta”

L’Aquila. “L’emergenza siccità sta colpendo tutta Italia e l’Abruzzo non ne è escluso. Le lamentele dei tanti cittadini che subiscono un razionamento quotidiano dell’acqua, i danni occorsi all’agricoltura, le problematiche conseguenti alla siccità che in questi giorni si stanno facendo sempre più gravi, necessitano di una risposta da parte delle istituzioni di ogni ordine e grado. È proprio per questo motivo che, nei mesi scorsi, mi sono fatta promotrice dell’istituzione di una Commissione d’inchiesta sul tema acqua in Abruzzo, che affrontasse la questione in maniera chiara e pragmatica, con lo scopo di fare una sintesi sia sui problemi più urgenti da affrontare che sulle soluzioni da proporre”. Lo afferma il Consigliere regionale Sara Marcozzi.

“L’iter di approvazione della Commissione all’interno del Consiglio regionale – prosegue Marcozzi – è già stato portato a termine con il voto favorevole dell’aula all’unanimità. È un altro segno di come questo problema tocchi tutti, senza alcuna distinzione politica. Siamo in attesa che ogni gruppo dell’Emiciclo comunichi le designazioni affinché si possa iniziare a lavorare il prima possibile. La gravità della situazione attuale richiede un intervento rapido, e mi auguro che si possa partire in fretta. Non c’è un minuto da perdere davanti a quella che potrebbe diventare un’emergenza gravissima e che rischiamo di trascinarci da qui ai prossimi anni”, conclude.