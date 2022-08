Elezioni, parla il movimento politico “Pensiero Azione PPA Popolo Partite Iva”

L’Aquila. “Sono state rigettate anche in Abruzzo le liste del Movimento Politico “Pensiero Azione PPA Popolo partite IVA” per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Frutto di un lavoro lungo e silenzioso, le liste erano state presentate il 21 agosto scorso alla Corte d’Appello dell’Aquila.

Capolista al Senato plurinominale Tommaso Gubbiotti mentre alla Camera dei Deputati nel plurinominale Sergio Montanaro.

L’obiettivo è chiaro e cristallino: dare voce agli imprenditori, ai professionisti e a tutti i lavoratori che la mattina si alzano –e qualche volta non dormono la notte- per produrre reddito e pagare le tasse, ormai ostaggi di un neoliberismo selvaggio strumento di un globalismo che non aveva e non ha ragione di esistere se non per l’interesse di pochi.

Come noto, le nostre liste non erano sottoposte all’obbligo di raccolta firme; eppure, la corte d’Appello le ha rigettate proprio con un’obiezione sulla nostra legittima e incontrovertibile esenzione da quell’obbligo.

Per ogni dettaglio sulla controversia riproduciamo di seguito la nota scritta dal coordinamento nazionale del Movimento Politico:

“Il movimento politico “Pensiero Azione PPA Popolo partite IVA” sta ricevendo un vero e proprio attacco che può ben definirsi la peggiore “porcata” (essendo stato sdoganato proprio in materia elettorale la parola “porcellum”) della storia Repubblicana.

L’art. 18 bis comma 2° del D.P.R. 361/1957 e succ. mod ed int.ni consente ai movimenti e/o partiti politici che abbiano avuto dei gruppi parlamentari formati alla Camera dei Deputati od al Senato della Repubblica rispettivamente all’aprile 2015 (L. 52/2015) e aprile 2017 (L. 165/2017) di poter depositare liste senza le previste sottoscrizioni.

La L. 84/2022 ha esteso questa possibilità anche ad altri movimenti politici o partiti che avevano costituito gruppi parlamentari in seno alla Camera dei Deputati od al Santo della Repubblica al 31.12.2021.

Purtroppo le Commissioni Elettorali presso le Corti d’Appello, sbagliando nell’applicazione dell’art. 6 bis della l. 84/2022, hanno ricusato tutte le liste sul territorio, questione mal interpretata anche dall’Ufficio Elettorale Nazionale presso la Corte di Cassazione.

Leggendo semplicemente la norma risulta evidente l’errore in cui sono incorsi i collegi giudicanti presso gli Uffici Elettorali delle Corti d’Appello e lo stesso ufficio centrale presso la Corte di Cassazione.

Il Movimento Politico Pensiero e Azione PPA ha fatto ricorso in ogni sede e confida di spuntarla proprio per l’evidente errore in cui sono incorsi gli uffici elettorali per un ingiustificato effetto domino.

Ciò ci sta provocando un evidente rallentamento nell’inizio della campagna elettorale a tutto vantaggio di tutti gli altri movimenti e partiti politici che invece hanno già iniziato”” questa la nota di Tommaso Gubbiotti, Capolista Senato, e Sergio Montanaro, Capolista Camera per il movimento politico”Pensiero Azione PPA Popolo partite IVA”.