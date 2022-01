Donne in gravidanza e allattamento: iniziative dedicate alle vaccinazioni

Teramo. Vaccini alle donne in gravidanza e allattamento, due iniziative alla Asl di Teramo, su input della regione.

Venerdì 21 gennaio, all’hub del parco della scienza a Teramo, venerdì dalle 15 alle 19 si svolgerà un pomeriggio di vaccinazioni dedicato alle donne incinte. L’iniziativa sarà replicata all’ospedale Mazzini domenica 23 gennaio, dalle 9 alle 13.

Per partecipare è preferibile prenotare sulla specifica piattaforma regionale predisposta per l’iniziativa:

https://sanitaonline.regione.abruzzo.it/portaleservizi/#/pages/listaservizi. La vaccinazione, comunque sarà assicurata anche a coloro che non riusciranno a prenotarsi.

Sebbene in molti casi l’infezione da Sars-CoV-2 decorre in maniera asintomatica o paucisintomatica, può esser associata allo sviluppo di complicanze anche gravi per le future madri, in particolar modo se presentano fattori di rischio peculiari, come l’età materna avanzata, o patologie croniche preesistenti la gravidanza.

Ci sono crescenti evidenze sull’efficacia e la sicurezza del vaccino anti-Sars-CoV-2 durante la gravidanza: l’istituto superiore di sanità raccomanda l’estensione dell’offerta vaccinale, con vaccini a mrna, a tutte le donne in gravidanza nel secondo e terzo trimestre.

La vaccinazione è raccomandata anche durante il periodo dell’allattamento e non vi è necessità di interrompere l’allattamento.

“L’iniziativa promossa dalla regione è importante per estendere l’immunizzazione anche a questa fascia della popolazione”, commenta il direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia, “che potrà anche ricevere chiarimenti più dettagliati da parte del nostro personale sanitario in modo da fare una scelta serena e informata sulla vaccinazione”.