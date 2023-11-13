Vasto. “Ritengo doveroso che Regione Abruzzo raccolga il grido di dolore lanciato dal sindaco di Vasto, in merito agli ingenti danni al patrimonio pubblico provocati dal maltempo che ha interessato la città nella notte tra il 2 e il 3 novembre scorso, non foss’altro per il fatto che parliamo di somme a cui un’amministrazione non può far fronte da sola.

Parliamo infatti di importi che si aggirano sul milione di euro e che riguardano, tra l’altro, la ciclabile di Vasto Marina, la cui viabilità risulta compromessa dalla caduta di diversi alberi, i tetti della palestra salesiana e della chiesa San Nicola, la copertura della curva “D’Avalos” dello stadio comunale Aragona e in ultimo, non certo per importanza, i danni al palazzo D’Avalos con finestre e altre superfici distrutte” ad affermarlo è il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Pietro Smargiassi.

“È necessario, quindi, operare con la stessa e giusta determinazione e speditezza con cui si stanno fronteggiando le diverse e recenti situazioni emergenziali, quali la messa in sicurezza della diga di Penne o le misure a sostegno della ASM di L’Aquila, a fronte dell’incendio che ne ha devastato la sede operativa. C’è bisogno, anche in questo caso, di univocità di intenti ed azioni: è per questa ragione che ho presentato un emendamento che dispone in favore del comune di Vasto una somma pari ad € 1.000.000,00 per l’emergenza appena descritta.

Auspico quindi che tale documento trovi l’appoggio di tutti, maggioranza ed opposizione e si arrivi alla sua approvazione unanime; prendo atto, infine, della volontà della Consigliera Bocchino di fare quanto in suo potere per fronteggiare questa emergenza ed in tal senso sarei ben lieto che la collega diventasse cofirmataria del mio emendamento, così da agevolarne l’iter approvativo. Davanti a certe disgrazie non possono esserci divisioni di casacca o di credo politico” conclude.