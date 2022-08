Cultura a Pescasseroli con letture di Alessandro Scafati per la rassegna di libri diretta da Dacia Maraini

PESCASSEROLI – Nel cuore del parco Nazionale d’Abruzzo a Pescasseroli si è svolta la rassegna di libri diretta da Dacia Maraini e organizzata da Fiorella Graziani. L’evento ha visto protagonisti: Angelo Piero Cappello autore del libro : “Fasciste” – Donne in marcia verso Roma -, la scrittrice Dacia Maraini che ha moderato l’evento e l’attore Alessandro Scafati che ha letto alcune pagine del libro, riscuotendo una grande approvazione da parte del pubblico. L: “Per me un vero privilegio – afferma Scafati – poter esprimere la mia arte dinanzi ad un’icona come Dacia Maraini, per questo ringrazio anche Fiorella Graziani”. A cento anni di distanza dalla Marcia su Roma,è stato spiegato durante la presentazione, che il volume intende porsi come contributo documentale per colmare la lacuna relativa al ruolo, alla “spinta” che le donne diedero alla nascita e al consolidamento del consenso all’idea della rivoluzione fascista.