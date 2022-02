Coronavirus, in Abruzzo saturazione dei reparti ordinari più alta d’Italia

Pescara. Il livello di saturazione dei reparti ordinari registrato in Abruzzo è il più alto d’Italia. Per quanto riguarda le terapie intensive, l’Abruzzo è al quarto posto d’Italia preceduto solo da Friuli, Marche e Toscana. Per quanto riguarda i posti letto in medicina covid, l’Abruzzo è seguito dalle regioni Sicilia, Liguria, calabria Lazio e Friuli, le uniche sopra la soglia del 30 per cento. Secondo le nuove regole, per i passaggi tra zona bianca, gialla, arancione o rossa, uno dei criteri è il superamento del 15, 30, 40% dei posti occupati in area non critica da pazienti Covid per regione rispetto a quelli disponibili.