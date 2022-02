Coronavirus, in Abruzzo quasi duecento morti nell’ultimo mese: l’80% non era vaccinato

Pescara. Mentre a livello nazionale la curva dei contagi e dei decessi ha cominciato a calare da oltre una settimana, in Abruzzo la lenta direzione verso il basso comincia a vedersi solo ora. Nell’ultimo mese sono stati 196 gli abruzzesi morti per cause legate al covid19 e di questi la grande maggioranza, circa l’80%, non erano vaccinati. Da inizio pandemia i decessi registrati in Abruzzo sono stati 2.864.

Quindi nonostante la variante Omicron sia meno letale rispetto alle precedenti, non vuol dire che non possa essere fatale per persone molto anziane o per chi ha scelto di non vaccinarsi. Su scala nazionale, secondo l’Istituto superiore di sanità (Iss), il tasso di mortalità è 23 volte più alto per i non vaccinati. Un dato non difforme dalla situazione della regione Abruzzo. Resta tra i più alti d’Italia anche il tasso di occupazione dei posti letto in Abruzzo, attestato al 37 per cento.