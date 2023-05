Pescara. “Ancora una volta il deputato di Azione, Giulio Cesare Sottanelli, polemizza sull’attività del Mit sulla gestione dell’A14 dimenticandosi però del prezioso intervento del Ministro Salvini per ridurre definitivamente i disagi pluriennali dovuti da numerosi cantieri presenti su un’importante infrastruttura nazionale”. Così il portavoce della Lega abruzzese, Francesco De Santis, risponde alle parole del deputato teramano del partito di Carlo Calenda.

“Matteo Salvini ha istituito, già nel mese di marzo 2023, un tavolo tecnico di coordinamento con la presenza dei rappresentanti delle Regioni Marche, Abruzzo e del gestore Autostrade per l’Italia S.p.A. per ridurre i disagi all’utenza sui tratti in questione, dov’è stata assicurata una condivisione preventiva da parte dei rappresentanti del territorio e degli utenti in ordine ai lavori programmati ed ai possibili disagi. Per garantire la regolarità del servizio autostradale e limitare i disagi relativi ai cantieri contemplando la sospensione dei lavori maggiormente impattanti, salvo riattivarli in periodi caratterizzati da minor traffico. Inoltre, su indicazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attualmente la pianificazione dei lavori di Autostrade per l’Italia sulla tratta A14 (Marche e Abruzzo) è effettuata nel rispetto dei specifici criteri, come la sospensione dei cantieri nei periodi estivi e nei giorni festivi, preferenza per i cantieri notturni, accorpamento delle lavorazioni in un unico cantiere per minimizzare i tempi di occupazione del sedime stradale, potenziamento della segnaletica, potenziamento delle pattuglie di polizia stradale senza tralasciare la più ampia diffusione delle informazioni per consentire la conoscenza di possibili situazioni critiche e l’individuazione di percorrenze alternative”.

“In vista della festività del 2 giugno, sulla tratta A14 tra Porto Sant’Elpidio e San Benedetto del Tronto, Autostrade per l’Italia S.p.A. assicura la rimozione dei cantieri dalle ore 6:00 di mercoledì 31 maggio alle ore 22:00 di lunedì 5 giugno. Analoga disposizione è prevista per i cantieri della A14 presenti nella Regione Abruzzo. Insomma, il Ministro Salvini sta facendo il massimo proprio per ridurre i disagi a chi utilizza la tratta per lavoro ma anche per turismo. All’onorevole Sottanelli”, conclude il portavoce del Carroccio, “rispondiamo con i fatti che solo quelli che caratterizzano il buongoverno Lega, fatto di azioni concrete, responsabilità e soluzioni ai problemi che non si risolvono con sterili comunicati stampa o assurdi attacchi politici per nascondere la propria scarsa rappresentanza territoriale”.