Consiglio regionale, dopo le interrogazioni seduta sospesa per emendamenti commissione Bilancio

L’Aquila. Dopo la prima parte dei lavori chiusa con lo svolgimento di interrogazioni e interpellanze e con l’approvazione dei provvedimenti amministrativi all’ordine del giorno, la seduta del Consiglio regionale che si sta svolgendo in presenza all’Aquila, è stata sospesa dal presidente, Lorenzo Sospiri, per permettere alla Commissione bilancio di esaminare gli emendamenti presentati in aula al progetto di legge “Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali”.

I documenti politici all’ordine del giorno erano tutti dedicati alle tematiche sanitarie e i consiglieri che li hanno proposti hanno ricevuto risposta dell’assessore Nicoletta Verì. Queste le questioni affrontate: “Elevata incidenza settimanale dei decessi legati al COVID-19” (Paolucci, PD), “Psicologia di base” (Pettinari, M5S), “Funzionalità operativa dell’Ospedale San Massimo di Penne” (Blasioli, PD), “Ritardi campagna di vaccinazione anti SARS COV-2/COVID-19 nelle aree interne della provincia di Chieti” (Paolucci, PD), “Futuro dell’Ospedale SS. Immacolata di Guardiagrele” (Taglieri, M5S). Rinviata alla prossima seduta l’interpellanza del consigliere Pietrucci (PD), “Avvisi per i voucher sull’Alta Formazione”.

L’Aula ha approvato a maggioranza i seguenti provvedimenti amministrativi: “Ater L’Aquila – Diversa articolazione della pianta organica ed approvazione programma triennale 2021/2023 del fabbisogno di personale”, Ater Pescara – Rimodulazione dotazione organica e programma triennale fabbisogno di personale 2021/2023″, “Rendiconto finanziario 2020 del Consiglio regionale”, “Bilancio di previsione 2021/2023 Consiglio regionale – Prima Variazione – Applicazione Avanzo di Amministrazione Esercizio 2020 – Assestamento Generale dei Conti”.

Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha approvato a maggioranza, con il solo voto contrario del gruppo Movimento 5 Stelle, il progetto di legge “Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali”. A fine seduta, inoltre, è stato indicato il componente della Regione Abruzzo in seno al Consiglio di amministrazione della Deputazione Teatrale Teatro Marrucino di Chieti: con 17 voti è stato eletto il candidato Paolo Roccioletti. Rinviata al prossimo Consiglio la nomina del Difensore Civico della Regione Abruzzo. La norma approvata, dà mandato al Dipartimento regionale Infrastrutture e Trasporti di affidare a un servizio esterno le attività relative alla gestione dell’archivio cartaceo, alla fascicolazione, archiviazione ed estrazione di documenti riguardanti le pratiche progettuali depositate o autorizzate negli uffici dei Geni Civili abruzzesi. Nell’intento dei proponenti questo intervento “snellisce e velocizza le procedure e gli adempimenti legati alla riduzione del rischio sismico e di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche” e contribuirà a velocizzare le pratiche del cosiddetto “superbonus”. La norma è stata arricchita da diversi emendamenti che introducono le seguenti misure: concessione al Comune di Trasacco (Aq) di un contributo di 250mila euro e di 100mila al Consorzio di Bonifica Ovest, per i lavori necessari alla ristrutturazione di una parte della rete irrigua fucense che ricade nel territorio comunale; modifiche alle norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi popolari; ridefinizione delle regole in tema di proliferazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile; concessione contributo di 980.000 € a favore del Centro di ricerca CRUA e di 10.000 € per la salvaguardia dei beni immobili del patrimonio regionale in uso al Consorzio per la Divulgazione e Sperimentazione delle Tecniche Irrigue (COTIR); contributo di 1.700.000 € a Saga Spa (Società Abruzzese Gestione Aeroporto) per la copertura dei costi necessari a consentire l’esercizio dei servizi pubblici essenziali attinenti le attività di sicurezza delle forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e per assicurare i servizi di Protezione civile e di Emergenza e Urgenza sanitarie; modifiche alla legge regionale “Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta”; modifiche alla legge regionale “Partecipazione della Regione alla Fondazione Onlus Santa Rita Fondazione italiana delle malattie oncologiche, delle malattie gastroenteriche, delle patologie socio-sanitarie e delle malattie rare ed emergenti”; modifiche alla legge regionale “Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19”; contributi straordinari agli Enti territoriali per Giro d’Italia (1 milione di euro per la sistemazione delle direttrici viarie interessate dal percorso delle tappe); modifiche alla legge regionale “Intese tra la Regione e i soggetti interessati” che introducono la possibilità per la regione di stipulare specifiche intese con i rappresentanti dei corpi delle Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto e delle aziende del trasporto pubblico regionale allo scopo di assicurare la presenza e la circolazione a bordo dei mezzi degli agenti e degli ufficiali delle categoria sopracitate; modifiche alla legge regionale “Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo”; modifiche alla legge regionale sulle famiglie dei malati oncologici o trapiantati (l.r. 42/2019) per snellire e accelerare i tempi di presentazione, accoglimento e lavorazione delle domande di contributi a copertura delle spese sostenute annualmente dalle famiglie.