Pescara. Si è tenuto ieri a Pescara, presso la sede di Confindustria Abruzzo Medio

Adriatico, il seminario sugli impieghi agevolati, esenti e non sottoposti, dei prodotti energetici.

L’iniziativa, organizzata da Confindustria Abruzzo Medio Adriatico in collaborazione con

l’Ufficio delle Dogane di Pescara, è stata organizzata per far conoscere alle imprese le disposizioni

e le procedure che riducono il costo dell’energia.

L’incontro è stato aperto dai saluti di Bruna Di Domenico – Presidente della Sezione Trasporti

Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, da Cristiano D’Ortenzio – Presidente Sezione Energia

Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e da Cleto Giansante – Direttore dell’Ufficio delle

Dogane di Pescara.

Al seminario è intervenuto Nicola Allegretta- Responsabile Sezione Tributi, Antifrode e Controlli

dell’Ufficio delle Dogane di Pescara, che ha illustrato le normative di riferimento sui prodotti

energetici. A seguire l‘intervento di Fausto Palmaroli-Responsabile Verifiche Tecniche sulle

Accise dell’Ufficio delle Dogane di Pescara, che ha rappresentato agli imprenditori presenti gli

impieghi agevolati dei prodotti energetici, esenti e non sottoposti. I lavori sono stati conclusi da Alessandro Addari – Presidente Piccola Industria Chieti Pescara di

Confindustria Abruzzo Medio Adriatico.

Il seminario, nel ribadire il ruolo centrale dell’Agenzia nel settore dei prodotti energetici, ha

riscosso l’interesse dei partecipanti che hanno chiesto consigli e precisazioni sulla normativa ai

funzionari ADM presenti.