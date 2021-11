Comunali L’Aquila, sei scenari possibili ma sempre Biondi vincitore: il sondaggio Dire Tecnè

L’Aquila. Sei scenari possibili e in tutti e sei l’attuale sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ottiene la maggior parte dei consensi, sebbene con un alto tasso tra indecisi e astensionisti. In tutti i casi Biondi si troverebbe confermato al primo turno, dal momento che è accreditato – a prescindere dallo sfidante – di una percentuale superiore al 50% in tutte le simulazioni di voto. Per l’opposizione di centrosinistra il candidato che ottiene il maggior numero di consensi è la deputata del Pd Stefania Pezzopane. È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè ‘L’Aquila verso le amministrative 2022′ pubblicato oggi, martedì 23 novembre, e condotto su un campione di popolazione rappresentativo di entrambi i sessi e di tutte le età in vista delle elezioni comunali in programma la prossima primavera.

Alla domanda “chi voterebbero come sindaco”, nel primo scenario l’attuale primo cittadino in quota Fratelli d’Italia otterrebbe il 51,9% dei voti a fronte del 30,7% di Americo Di Benedetto, attuale consigliere regionale con la lista Legnini Presidente. Agli “altri partiti” andrebbe il 17,4% dei voti con astensione e incerti al 43,8%.

Nel secondo scenario Biondi otterrebbe il 52,8% delle preferenze a fronte del 31% di Stefano Palumbo, attuale capogruppo comunale del Partito Democratico al Comune de L’Aquila. Agli “altri candidati” andrebbe quindi il 16,2% dei voti con il dato di astensione e incerti al 45,6%.

Nel terzo scenario, quello che vedrebbe correre alla poltrona di sindaco Biondi e Carlo Benedetti, presidente della commissione regionale di garanzia del Partito Democratico, il sondaggio parla del 52,5% delle preferenze per l’attuale sindaco, con Benedetti appena dietro con il 30,9% dei voti. In questo scenario agli “altri candidati” andrebbero il 16,6%, mentre il dato di astensione-incerti sarebbe del 45,1%.

Quindi il quarto scenario con Pierluigi Biondi al 52,5%, a fronte del 34,2% di voti che incasserebbe la deputata Pd Stefania Pezzopane. Agli “altri candidati” il 13,3% con il dato di astensionismo e incerti al 45,1%.

Nel confronto con l’ex sindaco Massimo Cialente, Biondi incasserebbe il 52,9% dei voti a fronte del 30,6% di Cialente, con gli “altri candidati” che si dividerebbero il 16,5% dei voti e il dato di astensione-incerti al 45,8%.

Infine, lo scenario che vedrebbe Biondi contendersi il ruolo di primo cittadino con l’ex presidente vicario della Regione Abruzzo Giovanni Lolli. Secondo le rilevazioni anche in questo caso Biondi otterrebbe il maggior numero di preferenze (51,1%). Lolli si fermerebbe al 30,4%. Gli “altri candidati” incasserebbero il 18,5% con il dato degli astensionisti-incerti al 42,7%.

SONDAGGIO DIRE-TECNÈ: A L’AQUILA PD PRIMO PARTITO AL 25%, FDI AL 21,9%

Al Pd il maggior numero di voti (25%), ma in termini di coalizione la maggior parte delle preferenze le conquisterebbero i partiti di centrodestra (52%) con il Movimento 5 Stelle al 6,9%. Queste, dunque, le intenzioni di voto espresse dagli intervistati : Fratelli d’Italia 21,9%, Lega 19,8%, Forza Italia 9%, altri partiti di centrodestra 1,3%; Pd 25%, altri partiti di centrosinistra 8,4%, Movimento 5 Stelle 6,9%, Sinistra Italiana 1,9%, altri partiti 5,8%. A dichiarare il voto è stato il 52,1% degli intervistati. La percentuale di astensionisti-incerti è stata del 47,9%.

Fonte: Agenzia DiRE www.dire.it