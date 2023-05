L’Aquila. La Quinta Commissione “Salute, sicurezza sociale, cultura, formazione e lavoro”, questo pomeriggio, ha approvato tre progetti di legge dedicati al mondo della cultura.

Emendati e discussi, sono pronti per arrivare al voto in Consiglio regionale i seguenti Pdl: “Riconoscimento della città di Penne come ‘Città della sartoria artigianale'”; “Partecipazione della Regione Abruzzo al Concorso internazionale ‘Maria Caniglia'”; “Istituzione del Premio internazionale Alfredo Salerno”.

Non si è svolta l’audizione del direttore generale della ASL1 che era stato chiamato a riferire sul recente attacco informatico subito dall’azienda sanitaria.

“La Regione Abruzzo riconosce al ‘Concorso Internazionale Maria Caniglia’ di Sulmona l’alto valore artistico, culturale e turistico assunto nel corso degli anni, e partecipa all’organizzazione dell’evento attraverso la concessione, all’associazione promotrice ‘Maria Caniglia Onlus’, di un finanziamento di trenta mila euro per il triennio 2023-2025. E’ quanto dispone il progetto di legge, a mia prima firma, che ha avuto l’approvazione a maggioranza, con l’astensione del Movimento 5Stelle, dalla V Commissione riunitasi questo pomeriggio”. Lo comunica il capogruppo di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia, che evidenzia nelle motivazioni “l’importanza di sostenere e garantire la continuità ad una manifestazione che dalla sua istituzione, nel 1984, ha dato lustro alla città ovidiana, all’Abruzzo e all’Italia”.

“E’ senza dubbio un fiore all’occhiello nelle realtà culturali del territorio abruzzese e il traguardo delle 36 edizioni testimonia serietà, valenza e unicità di un concorso ambito dagli artisti di tutto il mondo. Nel corso degli anni, infatti”, continua, “è stato un trampolino di lancio per molti cantanti che oggi sono stelle nei più prestigiosi teatri lirici internazionali. La Regione è al fianco, convintamente, di una realtà di elevatissimo livello culturale ed anche volano per un territorio che vuol fare della stessa cultura e del turismo nazionale e internazionale, una grande occasione di sviluppo. Dopo i pareri favorevoli delle Commissioni I e V, il testo di legge ora attende di approdare in Consiglio regionale ”, conclude Verrecchia.