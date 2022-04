Collegamento marittimo Pescara-Croazia: “Fondamentale per turismo e commercio”

Pescara. Si è tenuto un incontro, questa mattina, presso gli uffici del sottosegretario alla Presidenza della Giunta

regionale, Umberto D’Annuntiis, sul collegamento marittimo tra Pescara e la Croazia, cui hanno

partecipato anche il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, l’assessore del Comune di

Pescara, Luigi Arbore Mascia, oltre ai rappresentanti dell’autorità del Sistema portuale e ai dirigenti della

Regione Abruzzo e del Comune di Pescara, gli ingegneri D’Incecco, Pagliaro e Rossi.

“La Regione Abruzzo provvederà a reperire le risorse necessarie per il dragaggio dell’avamporto propedeutico per la piena efficienza del collegamento Italia – Croazia – ha dichiarato il Sottosegretario – e l’intervento verrà realizzato,

insieme al dragaggio interno, dal Marina di Pescara, che si occuperà della progettazione, della caratterizzazione e dell’esecuzione dell’opera complessiva. In un clima di virtuosa e fattiva collaborazione fra Enti – fa sapere D’Annuntiis – si è riusciti a definire, al contempo, la procedura di impiego dei sedimenti dragati a favore del litorale pescarese, nei punti maggiormente bisognosi”.

“Il ripristino del collegamento marittimo da e per Pescara con la Croazia – ha commentato il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa, è di fondamentale importanza per il nostro sistema turistico e commerciale ed è uno degli obiettivi che questo governo regionale porterà a compimento. Si sta lavorando , attraverso la triangolazione Regione, Comune e Camera di Commercio e proprio l’ente camerale provvederà alla

predisposizione di un bando per l’individuazione di un vettore, eventualmente disponibile ed interessato alla

tratta già dalla stagione estiva 2022”.