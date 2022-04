Cittadinanza onoraria Segre, la replica dei capigruppo di centrodestra a Romano: polemiche strumentali

L’Aquila. Tuonano le parole dei capigruppo di centrodestra dell’Aquila, in risposta all’intervento del consigliere comunale di Italia Viva Paolo Romano sul mancato impegno preso – da parte del consiglio comunale – per la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Gli esponenti di centrodestra hanno così dichiarato: “Il consigliere di centrosinistra Paolo Romano cerca di fare campagna elettorale strumentalizzando, peraltro alla viglia del 25 aprile, argomenti seri e molto delicati con il risultato di mettere a segno clamorosi autogol: la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Liliana Segre, non si è fatta e non si farà semplicemente perché la Senatrice a vita, in una lettera molto cordiale in cui ha accolto con piacere l’idea di poter diventare vostra concittadina onoraria’ e di sentirsi profondamente onorata per la onorificenza’, ha comunicato ufficialmente di non essere disponibile a presenziare, per motivi di salute, alla cerimonia né in città né da remoto. D’Altra parte, da tempo la Segre aveva spiegato, anche pubblicamente, il suo ritiro dalla partecipazione ad eventi ed incontri, in particolare nelle scuole, dove ha testimoniato per tanti anni la sua drammatica esperienza”.