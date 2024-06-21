Città Sant’Angelo. Si è svolta ieri la cerimonia di inaugurazione dell’evento Cittaslow International 2024 presso il Teatro Comunale di Città Sant’Angelo. Il borgo, uno dei più belli d’Italia, si è preparato ad accogliere decine di Sindaci e delegati da tutto il mondo per presentare un convegno dal titolo “Abruzzoslow, le cittaslow d’Abruzzo di presentano”, momento che ha visto il coinvolgimento di altri borghi slow quali Penne, Pianella, Pineto, Controguerra e Guardiagrele attraverso l’illustrazione di progetti ed iniziative che guardano alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale.

Conseguenzialmente al saluto del Sindaco Perazzetti a tutti i sindaci intervenuti e al taglio del nastro, è stato presentato il vasto programma che vedrà la città impegnata nei prossimi giorni: dall’inaugurazione del mercato slow, ai social tour nei borghi limitrofi e alle esperienze enogastronomiche e ludiche svolte sul territorio, rese possibili grazie alla collaborazione con le aziende locali che hanno offerto momenti autoctoni e autentici. Città Sant’Angelo, sotto i riflettori mondiali, si è resa così rappresentate dell’Abruzzo intero e di un’italianità sostenibile e genuina.

Il Sindaco Matteo Perazzetti riferisce: “Abbiamo annunciato mesi fa con orgoglio che il Comune di Città Sant’Angelo ha vinto il bando per ospitare la nota Assemblea Internazionale che vedrà in questi giorni la convergenza di numerosi sindaci da tutto il mondo. Tutti i paesi coinvolti volgeranno oggi lo sguardo su Città Sant’Angelo. L’Assemblea Generale è il momento più importante dell’anno per Cittaslow, il momento e il luogo in cui si fa il bilancio delle attività annuali, si scambiano idee, progetti, relazioni e si avviano assieme nuove prospettive e linee guida per il presente ed il futuro. Città Sant’Angelo, rappresentante in questo caso dell’Abruzzo e l’italianità che tanto preserva, si apre al mondo diventando sempre più internazionale. La nostra ospiterà molti paesi e centinaia di delegati durante 3 giornate di confronto tra lingue, culture e tradizioni. Avremo gli occhi del mondo puntati sulla città per conservare e riconfermare la menzione che fece tempo fa Forbes sul nostro borgo. Rendere Città Sant’Angelo internazionale è sempre stato uno dei punti chiave di questa Amministrazione. Siamo orgogliosi di questo traguardo e ci aspettiamo un grande successo a livello locale e mondiale.”