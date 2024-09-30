L’Aquila. La CISL FP Abruzzo e Molise esprime piena soddisfazione per la pubblicazione delle prove concorsuali rivolte agli Infermieri della ASL1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila.

Questo traguardo rappresenta un passo concreto verso l’internalizzazione del personale delle cooperative, una battaglia che solo la CISL FP ha creduto e sostenuto fortemente,

anche in altre province abruzzesi, ottenendo risultati concreti.

“Accogliamo con favore l’inizio delle procedure concorsuali per gli infermieri e confidiamo nella rapida pubblicazione delle date d’esame per le altre figure professionali, inclusa la delibera per il concorso degli OSS,”

ha dichiarato Alessio Zanon, Coordinatore del Terzo Settore L’Aquila della CISL FP Abruzzo Molise. “Questi percorsi, resi possibili dalle normative nazionali,

offrono finalmente ai lavoratori delle cooperative il giusto riconoscimento della loro professionalità e dignità. Saranno coinvolti circa 150 lavoratori del settore, che vedranno finalmente riconosciuta la loro stabilità lavorativa.”

Vincenzo Mennucci, Segretario Generale della CISL FP Abruzzo Molise, ha evidenziato: “L’internalizzazione del personale delle cooperative non è solo un passaggio necessario per garantire la qualità e la continuità dei servizi sanitari,

ma è anche un fondamentale strumento per combattere il dumping contrattuale. Assicurare condizioni di lavoro migliori non significa soltanto giustizia per i lavoratori,

ma si traduce direttamente in servizi sanitari più efficienti e di qualità per i cittadini. Questa è la nostra visione: proteggere i lavoratori significa migliorare l’intero sistema sanitario.“

La CISL FP Abruzzo e Molise continuerà a monitorare con attenzione che i diritti dei lavoratori siano tutelati in ogni fase, impegnandosi affinché il processo di internalizzazione si completi con successo,

apportando vantaggi concreti sia per i lavoratori che per la qualità dei servizi sanitari.