Centenario parco d’Abruzzo: sì al progetto di legge che finanzia gli eventi celebrativi

L’Aquila. La V Commissione “Salute, sicurezza sociale, cultura, formazione e lavoro” ha espresso, questa mattina, parere favorevole al progetto di legge che finanzia gli eventi celebrativi che saranno realizzati per il centenario della nascita del “Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise”. Il primo atto di costituzione del Parco risale al settembre 1922 e la formalizzazione avviene nel gennaio 1923. Le iniziative, previste tra il settembre 2022 e il maggio 2023, sono organizzate in coordinamento con le Regioni Lazio e Molise. Il progetto stanzia 50mila euro per ogni annualità.

Il progetto di legge sarà ora messo in calendario per l’approvazione in una prossima seduta del Consiglio regionale.