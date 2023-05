L’Aquila. Questa mattina, all’Aquila, le ragazze, del Liceo “Vico” Joanne Di Silvio, Ludovica D’Amaro, Giulia Di Bacco, Benedetta D’Amico, Federica Cavallaro, Martina Di Ciocciò, Martina Di Sabatino, Giada Rainaldi, Nicoletta Carlini, Cornelia Fasciani e Giorgia Federici, allenate dalle professoresse Sonia Indiciani e Antonella Zarrillo, hanno trionfato ai campionati studenteschi di calcio a 5.

Hanno battuto in semifinale per 7 a 0 il LS “D’Ascanio” di Montesilvano. Poi è stata la volta della finale con il Liceo “Einstein” di Teramo: una partita al cardiopalma con le atlete sulmonesi in vantaggio sull’1 a 0 fino a due minuti dal termine. Poi il pareggio della squadra teramana e la vittoria dell’IIS “Ovidio” ai calci di rigore.

Grande soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico, Caterina Fantauzzi, per il grande risultato ottenuto dalle studentesse e dalle loro docenti che con costanza e impegno di sono dedicate alla preparazione di questo importante appuntamento sportivo.

Le atlete sulmonesi dell’”IIS Ovidio” hanno conquistano così l’accesso alle finali nazionali che si terranno a Palermo a fine settembre.