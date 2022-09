Cambia il comandante della Compagnia Carabinieri di Penne: si è insediato Alfio Rapisarda

Penne. Nella giornata di sabato 10 settembre si è insediato al comando della Compagnia Carabinieri di Penne il Tenente Alfio Rapisarda.

L’ufficiale, originario della provincia di Catania, ha 44 anni ed è arruolato nell’Arma dei Carabinieri dal 1999; dopo aver prestato servizio in provincia di Torino ed in diverse località della Sicilia, ha frequentato la Scuola Ufficiali di Roma nel 2014 ed è stato assegnato alla Tenenza di Rosarno (RC), dove ha consolidato l’esperienza maturata in territoriale conducendo, tra l’altro, delicate indagini di criminalità comune ed organizzata.

Successivamente è stato trasferito al 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” di Palermo, dove ha sviluppato specifiche competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica e si è occupato, in più occasioni, della gestione delle complesse operazioni connesse al flusso dei migranti in Lampedusa. Ha inoltre partecipato nel 2019 ad una missione in Ruanda nella quale ha curato e coordinato l’addestramento in favore della locale polizia nazionale.

Il Tenente Rapisarda si avvicenda al Maggiore Giovanni De Rosa che, dopo 4 anni, lascia la provincia di Pescara per ricoprire il nuovo incarico di comandante del Nucleo Operativo Ecologico di Treviso.

La Compagnia di Penne, attraverso i 6 Comandi Stazione dipendenti, oltre al Nucleo Operativo Radiomobile, ha competenza su 16 Comuni della vasta area vestina.