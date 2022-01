Cai Teramo, al via le attività in calendario per il 2022

Teramo. Presentato il calendario delle attività per il nuovo anno del club alpino italiano sezione “Gran Sasso d’Italia” di Teramo, tra escursioni con giornate dedicate alle famiglie o completamente in rosa, iniziative a cura del Gruppo Grotte e Forre come le palestre speleo, passando per importanti appuntamenti ormai tradizionali, per arrivare ai corsi, alle serate a tema e agli eventi in sezione.

“Ringraziamo per la disponibilità tutti i soci che hanno contribuito alla stesura del programma, mettendo a disposizione il proprio tempo per creare un ricchissimo calendario di attività per il 2022”, afferma Luigi Pomponi, presidente del Cai Teramo, “Sono dieci o più le uscite in ambiente previste ogni mese, tutte diverse per difficoltà e aperte alle varie declinazioni dell’andare in montagna, alla scoperta di splendidi luoghi naturali, da frequentare sempre in sicurezza e nel rispetto delle regole e dell’ambiente”.

Nel ricco ventaglio di opportunità offerto, spiccano l’immancabile ciaspolata da Campotosto a Frattoli, che si terrà domenica 20 febbraio, così come l’escursione da Capracotta a San Nicola, con il Tam interregionale Abruzzo-Molise, in programma il 22 maggio, senza dimenticare per il 12 giugno l’escursione lungo il Sentiero Italia Cai da Nerito a Campotosto, nell’ambito della X edizione dell’evento “In Cammino nei Parchi” e molte escursioni intersezionali (Cai Lanciano, Cai Roccarainola e Cai Cassino) anche di più giorni.

Tante sono le escursioni turistiche aperte anche ai non soci e gli appuntamenti dedicati specificatamente ai più piccoli, con il Cai Family, tra giugno e ottobre. Sono previste anche alcune giornate, nate dalla collaborazione tra Cai e Fai, per visitare le sorgenti del Ruzzo e i calanchi di Atri, una “Settimana Blu” a Pantelleria tra la fine giugno e l’inizio di luglio, nonché l’iniziativa Cai & Gusto, con alcuni giorni all’insegna del trekking e della gastronomia. Nel corso dell’anno, inoltre, si terranno il corso “Sicuri sulla neve” tra gennaio e marzo; il corso base di Escursionismo, tra maggio e giugno, e, a seguire, quello avanzato; i corsi sulla Manutenzione Sentieri e sul Primo Soccorso in Montagna, con date ancora da definire.

Di seguito il calendario completo delle attività previste per il 2022. Si ricorda che le date potrebbero tuttavia subire variazioni a seconda delle condizioni meteo, così come in considerazione delle vigenti normative anti-covid.

GENNAIO

 Domenica 16 gennaio.

 Ciaspolata al Piano del Voltigno dal Rifugio Ricotta, a Campo Imperatore.

 Palestra speleo, a Rocche di Civitella, a cura del Gruppo Grotte.

 Giovedì 20 gennaio.

 Escursione al Monte Girella, a cura del Gruppo Senior.

 Domenica 23 gennaio.

 Ciaspolata al Piano del Rascino per il Piano di Cornino, nell’Appennino laziale.

 Giovedì 27 gennaio.

 Attività con racchette e fondo a Campo Felice, a cura del Gruppo Senior.

 Domenica 30 gennaio.

 Escursione speleo al Rifugio Delfico, a cura del Gruppo Grotte;

 Anello del Monte della Farina da Valle Piola, sui Monti Gemelli.

FEBBRAIO

 Domenica 6 febbraio.

 Ciaspolata al Monte Midia da Marsia, sui Monti Simbruini.

 Domenica 13 febbraio.

 Escursione di manutenzione sentieri, a cura dello Smac;

 Escursione speleo alla Città della Pietra (Prati di Tivo), a cura del Gruppo Grotte.

 Giovedì 17 febbraio.

 Escursione alla Cascata di Biselli, a cura del Gruppo Senior.

 Domenica 20 febbraio.

 Traversata con le ciaspole da Campotosto a Frattoli, sui Monti della Laga.

 Domenica 27 febbraio.

 Escursione speleo alla Grotta “Le Caprelle” a Pioraco (Mc), a cura del Gruppo Grotte;

 Anello del Foltrone da Battaglia, sui Monti Gemelli.

MARZO

 Giovedì 3 marzo.

 Escursione sul Sentiero Italia da Campotosto ad Amatrice, a cura del Gruppo Senior.

 Domenica 6 marzo.

 Escursione naturalistica al Monte Giove da Cellino Attanasio (Te).

 Giovedì 10 marzo.

 Escursione sul Sentiero dei Tre Rifugi, da Pizzoli, a cura del Gruppo Senior.

 Domenica 13 marzo.

 Escursione a Pizzo di Sevo da Macchie Piane, sui Monti della Laga;

 Escursione “Speleo rosa”, alla “Grotta delle Praje” a Lettomanoppello, a cura del Gruppo

Grotte.

 Giovedì 17 marzo.

 Anello di Prato Selva, a cura del Gruppo Senior.

 Domenica 20 marzo.

 Escursione a Pantani di Accumoli, nell’Appenino Laziale;

 Palestra speleo a Santa Maria di Pagliara, a cura del Gruppo Grotte.

 Domenica 27 marzo.

 Escursione speleo alla “Grotta Pozzi delle Piane”a Titignano (Tr), a cura del Gruppo Grotte;

 Escursione da Cusciano a Cerqueto, sul “Montagnone”.

APRILE

 Dal venerdì 1 a domenica 3 aprile.

 Escursione alla Foresta di Monte Partenio, un’attività intersezionale con la Sottosezione Cai

di Roccarainola (Na), con visita a Pompei.

 Domenica 3 aprile.

 Palestra speleo a San Vito, a cura del Gruppo Grotte;

 Anello del Puzzillo dal Valico della Chiesola, sui Monti della Duchessa.

 Giovedì 7 aprile.

 Escursione sul Monte Bolza, sul Gran Sasso, a cura del Gruppo Senior.

 Domenica 10 aprile.

 Escursione manutenzione sentieri, sul “Montagnone”;

 Escursione speleo alla Grotta del Mezzogiorno (Frasassi).

 Da venerdì 15 a lunedì 18 aprile.

 Escursione “Pasquatrek” nel Parco Nazionale del Pollino.

 Giovedì 21 aprile.

 Anello dello Scindarella, a cura del Gruppo Senior.

 Domenica 24 aprile.

 Escursione speleo a “Le Tassare” a Piobbico (Pu), a cura del Gruppo Grotte

 Da domenica 24 a lunedì 25 aprile.

 Escursione “Trek Vecchia Ferrovia”, tra Norcia e Spoleto.

MAGGIO

 Giovedì 5 maggio.

 Escursione lungo il Sentiero Italia da Ofena a Santo Stefano di Sessanio, sul Gran Sasso, a

cura del Gruppo Senior.

 Domenica 8 maggio.

 Anello delle Cascate del Tordino, sui Monti della Laga;

 Palestra speleo alle faglie di Farindola (risalita artificiale in falesia) a cura del Gruppo Grotte.

 Domenica 15 maggio.

 Escursione a San Demetrio, Bominaco, Caporciano, sul Gran Sasso

 Domenica 22 maggio.

 Escursione speleo alla Grotta dei Cinque Laghi e del Monte Nerone (Pu);

 Escursione da Capracotta a San Nicola, un’attività del Tam interregionale (Abruzzo/Molise).

 Giovedì 26 maggio.

 Escursione alle Gole di San Venanzio.

 Da sabato 28 a domenica 29 maggio.

 Escursione tra i Castelli Romani e il Lago di Vico, sui Monti Laziali.

GIUGNO

 Giovedì 2 giugno.

 Escursione all’Eremo di San Giovanni da Decontra, sulla Maiella, a cura del Gruppo Senior.

 Domenica 5 giugno.

 Escursione al Monte Morrone e Cima Mucchia di Pacentro, sulla Maiella;

 Attività “Speleobimbo”, a cura del Gruppo Grotte.

 Giovedì 9 giugno.

 Escursione a Punta Aderci, a cura del Gruppo Senior.

 Domenica 12 giugno.

 Escursione lungo il Sentiero Italia Cai da Nerito a Campotosto, nell’ambito della X edizione

dell’evento “In Cammino nei Parchi”, tra il Gran Sasso e i Monti della Laga.

 Da giovedì 16 a domenica 19 giugno.

 Escursione nella Penisola sorrentina.

 Domenica 19 giugno.

 Escursione alla Mascionara, a cura della Commissione Cai Family;

 Palestra speleo a Prati di Tivo, a cura del Gruppo Grotte;

 Escursione al Monte Vettore da Forca di Presta, sui Monti Sibillini.

 Giovedì 23 giugno.

 Escursione alle Gole del Fiastrone, a cura del Gruppo Senior.

 Domenica 26 giugno.

 Attività “Diversamente speleo”, a cura del Gruppo Grotte

 Escursione al Monte Camicia, sul Gran Sasso, un’attività intersezionale con la Sottosezione

Cai di Roccarainola (Na).

LUGLIO

 Da sabato 2 a domenica 3 luglio.

 Weekend sui Sibillini con pernotto a Castellucci.

 Domenica 3 luglio.

 Palestra speleo, alle faglie di Farindola, a cura del Gruppo Grotte.

 Giovedì 7 luglio.

 Escursione sul Monte Ocre, a cura del Gruppo Senior.

 Da sabato 9 a domenica 10 luglio.

 Escursione sui due Corni del Gran Sasso, un’attività intersezionale con il Cai di Siena con

pernotto al Rifugio Franchetti.

 Da sabato 16 a domenica 17 luglio.

 Escursione al Monte Amaro da Rifugio del Pastore, sulla Maiella, con pernotto

Intersezionale con il Cai di Lanciano.

 Domenica 17 luglio.

 Anello di Cima Lepri dal Ceppo, sui Monti della Laga;

 Escursione speleo alla Grotta di Vaccamorta, a cura del Gruppo Grotte.

 Giovedì 21 luglio.

 Escursione alle Torri di Casanova e Monte Infornace, sul Gran Sasso.

 Domenica 24 luglio.

 Escursione al Monte Corvo da Prato Selva, sul Gran Sasso.

 Sabato 30 luglio.

 Anello del Sirente;

 Notturna con osservazione astronomica, a cura della Commissione Cai Family.

 Domenica 31 luglio.

 Escursione “Montagnaterapia” con Cai e Aism;

 Palestra speleo a Fano Adriano (Te), a cura del Gruppo Grotte.

AGOSTO

 Da sabato 6 a domenica 7 agosto.

 Notturna al Monte Brancastello, sul Gran Sasso;

 Escursione lungo il Sentiero del Centenario… in tenda sotto le Torri di Casanova (dopo la

notturna al Brancastello), sul Gran Sasso;

 Domenica 7 agosto.

 Escursione speleo alla “Fonte Grotta” sul Monte Camicia, a cura del Gruppo Grotte

 Domenica 21 agosto.

 Escursione speleo alla Grotta “Tanone Grande della Gacciolina” (Re), a cura del Gruppo

Grotte.

 Giovedì 25 agosto.

 Escursione sul Picco Pio XI, a cura del Gruppo Senior.

 Domenica 28 agosto.

 Anello di Macchiatornella, sui Monti della Laga.

SETTEMBRE

 Sabato 3 settembre.

 Escursione lungo “Il Cammino dei Briganti”.

 Domenica 4 settembre.

 Appuntamento con il Cai Family, un’attività intersezionale con il Cai di Cassino, a cura della

Commissione Cai Family.

 Da sabato 10 a domenica 11 settembre.

 Un weekend fra i Monti Marsicani, nel Parco nazionale d’Abruzzo.

 Da venerdì 16 a domenica 18 settembre.

 Escursione sul Gargano.

 Domenica 18 settembre.

 Escursione a Pizzo Intermesoli da Campo Imperatore, sul Gran Sasso.

 Domenica 25 settembre.

 Escursione al Rifugio D’Ugni dal Vallone di Palombara, sulla Maiella, un’attività

intersezionale con il Cai di Lanciano;

 Escursione speleo alla Grotta “Abisso Fantini” a Casola Val Senio (Ra), a cura del Gruppo

Grotte.

 Giovedì 29 settembre.

 Prima tappa da L’Aquila a San Demetrio, lungo il Tratturo Magno, in collaborazione con

l’Ass.ne “Tracturo 3000”.

OTTOBRE

 Da sabato 1 a domenica 2 ottobre.

 Escursione lungo il "Sentiero Sipari", nel Parco nazionale d'Abruzzo, un'attività

intersezionale con il Cai Coppo dell'Orso.

 Domenica 2 ottobre.

 Palestra speleo a San Vito di Valle Castellana, a cura del Gruppo Grotte.

 Domenica 9 ottobre.

 Escursione sul Montagnone con il Cai Family.

 Mercoledì 5 ottobre.

 Settima tappa da Marina di Vasto a Petacciato, lungo il Tratturo Magno, in collaborazione

con l’Ass.ne “Tracturo 3000”.

 Giovedì 6 ottobre.

 Ottava tappa da Petacciato a San Martino in Pensilis, lungo il Tratturo Magno, in

collaborazione con l’Ass.ne “Tracturo 3000”.

 Venerdì 7 ottobre.

 Nona tappa da San Martino in Pensilis a San Paolo C, lungo il Tratturo Magno, in

collaborazione con l’Ass.ne “Tracturo 3000”.

 Giovedì 13 ottobre.

 Anello della Sibilla, sui Monti Sibillini, a cura del Gruppo Senior.

 Domenica 16 ottobre.

 Escursione da Pietracamela a Forca di Valle, sul Gran Sasso;

 Escursione speleo a Grotta Fiume a Frasassi (An) e alla Gola della Rossa a Genga (An), a cura

del Gruppo Grotte

 Domenica 30 ottobre.

 Escursione a Fosso Nerito e Monte Cardito, sul Gran Sasso;

 Raduno speleologico, a cura del Gruppo Grotte.

NOVEMBRE

 Domenica 6 novembre.

 Traversata da Cortino a Padula, sui Monti della Laga.

 Giovedì 10 novembre.

 Escursione dal Ceppo a San Martino, lungo il Sentiero Italia Cai, a cura del Gruppo Senior.

 Domenica 13 novembre.

 Castagnata di San Martino, attività intersezionale con il Cai di Castelli.

 Domenica 20 novembre.

 Escursione speleo nelle miniere della Maiella, nell'area di Manoppello, a cura del Gruppo

Grotte;

 Escursione da Fontecchio, nell'Alta Valle dell'Aterno, a cura del Gruppo Senior.

DICEMBRE

 Da venerdì 2 a domenica 4 dicembre.

 Attività escursionistiche nel Parco del Circeo.

 Domenica 4 dicembre.

 Palestra Speleo a Rocche di Civitella, a cura del Gruppo Grotte.

 Domenica 11 dicembre.

 Escursione al Rifugio Paci, sui Monti Gemelli.

 Venerdì 16 dicembre.

 Cena sociale di fine anno.

 Lunedì 26 dicembre.

 Escursione al Fondo della Salsa, sul Gran Sasso: attività intersezionale con il Cai di Castelli.

 Giovedì 29 dicembre.

 Escursione da Prati di Tivo alla Madonnina, sul Gran Sasso, a cura del Gruppo Senior.