Pescara. Non ci può essere Festa di Natale in Ospedale, senza il Babbo Natale Carabiniere: ritorna infatti Lunedì 18 Dicembre 2023, con incontro presso l’Ufficio ADRICESTA alle 09,45 e partenza per i Reparti Pediatrici alle ore 10:00, la 21ma edizione di “Un Carabiniere per Babbo Natale” che insieme al Comando Provinciale dei Carabinieri di Pescara, L’ADRICESTA Onlus organizza da 21 anni, con visita e distribuzione di doni ai piccoli degenti nei reparti pediatrici dell’Ospedale Santo Spirito di Pescara.

I Volontari ADRICESTA, sono impegnati da giorni, a preparare i numerosi sacchi dono per i piccoli degenti e i tanti regali ricevuti dai Carabinieri e dai benefattori del Centro d’Abruzzo che porterà l’Orso Mascotte, la LISCIANI Giochi, CROCE ROSSA Comitato di Spoltore, le amiche di TOY’S e Città del Sole di Pescara, di Marco con gli Amici di Pizzeria California, che saranno consegnati come ogni anno, ai piccoli degenti dei tre Reparti Pediatrici e Day

Hospital Onco-ematologico.

Il Babbo Natale Carabiniere (lo stesso militare da 21 anni), dopo le foto di rito, partirà alle ore 10:00 dalla sede ADRICESTA – Atrio ingresso DEGENTI / ACCETTAZIONE per la prima volta con il Prefetto di Pescara S.E. Dott. Flavio Ferdani ed il nuovo Comandante Carabinieri Abruzzo e Molise, il Gen.le Antonino Neosi, insieme ai Carabinieri del Comando Provinciale di Pescara con il Comandante Col. Riccardo Barbera che, con la Presidente Carla Panzino ed i Volontari ADRICESTA, porteranno tanta allegria ai Bambini che trascoreranno le festività Natalizie in Ospedale.

Il numeroso gruppo della Solidarietà, sarà accompagnato dai Volontari della

MISERICORDIA Pescara e CROCE ROSSA Spoltore, dalle belle musiche Natalizie di Fernando Tieri del Service SONORA e con le immancabili mascotte della GADOO Eventi con Stefano Giansante. L’evento, in questa edizione, è Patrocinato dal Comune di Pescara con l’Ass. Nicoletta Di Nisio dell’Assessorato alla disabilità ed Associazionismo Sociale e, fa parte del Progetto “IL NATALE ADRICESTA in Ospedale”.