Roma. “Lunedì 27 maggio dalle 17:00 presenteremo in Campidoglio, nella sala del Carroccio, il libro di Angelo De Nicola Il Primo Giubileo della Storia. La Perdonanza di Celestino V“. Così in una nota Dario Nanni, Presidente della Commissione Giubileo e membro della commissione cultura. All’evento saranno presenti il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, Giovanni Legnini già Presidente del CSM, Roberto Santangelo, Presidente del Consiglio Comunale de L’Aquila e Assessore alla Cultura della Regione Abruzzo, Camilla Mozzetti giornalista del Messaggero che modererà l’evento e Sabrina Giangrande che curerà le letture.

Il libro è incentrato sulla figura di Celestino V e della Perdonanza, primo esempio di indulgenza plenaria che si celebra annualmente nella città de L’Aquila e precursore illustre del primo Giubileo ufficiale, istituito successivamente, nel 1300, da Papa Bonifacio VIII.

L’incontro sarà occasione per confrontarsi sui temi del Giubileo, dell’importanza e dell’attualità della Bolla del Perdono, del rito della perdonanza e del profondo legame storico, culturale e spirituale tra Roma, l’Abruzzo e la città de L’Aquila, motivo per promuovere iniziative, eventi e progetti che coinvolgano questi territori in occasione dell’evento giubilare. Sarà anche l’occasione per riflettere sull’attualità del pensiero di Celestino V definito “rivoluzionario della pace”. Oltre all’Associazione ConSenso Civico – conclude Nanni – ringrazio le Associazioni Abruzzese di Roma e il Sodalizio Abruzzesi San Camillo De Lellis per la collaborazione all’evento.